TSG Balingen: "Was aber super war und ist unsere Intensität"

Balingen startet gut, lässt dann nach

Die TSG Balingen begann ihr Heimspiel gegen den SV Fellbach vor 534 Zuschauern engagiert. Amney Moutassime brachte die Hausherren in der 21. Minute in Führung. Balingens Co-Trainer Daniel Güney erklärte: „Wir sind soweit gut ins Spiel gekommen, haben uns auch Chancen kreiert und sind auch folgerichtig 1:0 in Führung gegangen.“

Doch Balingen konnte die Überlegenheit nicht konstant halten. Der Fellbacher Felix Dreher glich in der 31. Minute zum 1:1 aus.

Schwächen im eigenen Spielaufbau

Nach der Halbzeitpause zeigte sich die TSG Balingen weiterhin fehleranfällig. Jamie Miller traf in der 58. Minute zur 2:1-Führung für den SV Fellbach. Daniel Güney sprach offen die Probleme an: „Dann haben wir zu viele Fehler im eigenen Spiel gemacht, die Genauigkeit oder B-Note, wie wir es nennen, vermissen lassen.“

Die Gastgeber wirkten unkonzentriert, blieben aber in ihrer Intensität und ihrem Willen präsent.

Moral bewiesen und Spiel gedreht

Nur fünf Minuten nach dem Rückstand glich Ivo Colic zum 2:2 aus. Balingen drängte danach auf den Siegtreffer, zeigte erneut eine starke kämpferische Leistung. Daniel Güney lobte die Einstellung der Mannschaft: „Was aber super war und ist, wie immer auch in den letzten Wochen, unsere Intensität, wie wir das Spiel angehen.“

In der 90. Minute belohnte sich die TSG Balingen für ihre Mühen: Simon Klostermann traf zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Wichtiger Schritt in der Tabelle

Mit dem knappen Erfolg festigte die TSG Balingen ihren zweiten Tabellenplatz. Nach 29 Spielen stehen nun 69 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach beträgt derzeit elf Zähler. Der Vorsprung auf den dritten Platz, den der VfR Mannheim innehat, beträgt 15 Punkte.

Fokus auf das Pokalhalbfinale

Nach dem Heimsieg richtet die TSG Balingen den Blick auf das Halbfinale im WFV-Pokal. Am Dienstag, 29. April 2025, empfängt das Team den Regionalligisten SGV Freiberg. Daniel Güney blickt mit Vorfreude auf das Spiel: „Vor allem freuen wir uns jetzt natürlich auch auf das kommende Pokalspiel. Wir wollen da wirklich jeden animieren zum Zuschauen, uns anzufeuern, uns zu unterstützen und wollen da die Sensation möglich machen und darauf freuen wir uns jetzt schon.“

Schwere Aufgaben in Liga und Pokal

Nach dem Pokalhalbfinale wartet auf die TSG Balingen ein schweres Auswärtsspiel. Am Freitag, 2. Mai 2025, gastiert das Team beim VfR Aalen. Für die Mannschaft von Trainer Murat Isik gilt es, die gezeigte Moral und Intensität auch in den kommenden Aufgaben auf den Platz zu bringen.