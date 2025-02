TSG Balingen: Wann fallen die Tore des Oberligisten?

Die TSG Balingen zeigt sich vor allem in der zweiten Halbzeit besonders torgefährlich. Mit 13 Treffern in der Schlussviertelstunde ist diese Phase die produktivste des Teams. Auch zwischen der 61. und 75. Minute agiert die Mannschaft offensiv stark mit acht erzielten Toren.

Defensiv zeigt sich die TSG Balingen insbesondere in den letzten 15 Minuten der Spiele anfällig. Acht Gegentore in dieser Phase deuten auf eine gewisse Instabilität in der Endphase der Partien hin. Auch in der ersten Hälfte kassiert das Team einige Gegentreffer, insbesondere zwischen der 31. und 45. Minute mit vier Gegentoren.

Insgesamt präsentiert sich die TSG Balingen als ein Team, das in der Offensive viel Druck aufbaut und in der zweiten Halbzeit besonders treffsicher ist. Gleichzeitig sollte die Defensive in der Schlussphase stabilisiert werden, um weniger Gegentreffer zuzulassen und die starke Ausgangsposition in der Tabelle weiter zu festigen.