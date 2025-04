TSG Balingen: Vorfreude auf das nächste Heimspiel nach Pokalsieg

Der nächste Gegner im Halbfinale des WFV-Pokals steht mit dem Regionalligisten SGV Freiberg bereits fest. Doch die Freude über den Pokalsieg weicht schnell dem Fokus auf die kommenden Aufgaben in der Oberliga. Für die TSG Balingen geht es jetzt darum, diese positive Energie in den Ligaalltag zu übertragen und weiter auf Erfolgskurs zu bleiben.

Die TSG ging durch Tore von Enrique Katsianas-Sanchez (31.) und Simon Klostermann (43.) mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte spielte Balingen weiterhin kontrolliert und ließ kaum Chancen für den Gastgeber zu. Die Konzentration und das hohe Tempo über 90 Minuten hinweg waren maßgeblich für den Sieg, der den Einzug ins Halbfinale sicherte. „Die Jungs haben die Leistung abgerufen, die notwendig war, um gegen einen unangenehmen Gegner zu bestehen“, ergänzte Güney.

„Es war ein intensiver Fight“, so Daniel Güney, Co-Trainer der TSG Balingen. „Der Platz war schwieriger zu bespielen als in den letzten Wochen, und das hat das Spiel prägt. Es ging viel über lange Bälle und zweite Bälle, was für Reutlingen von Vorteil war. Aber trotzdem hat unsere Mannschaft das Spiel super angenommen und verdient gewonnen.“

Blick auf das nächste Oberliga-Heimspiel

Am kommenden Samstag trifft die TSG Balingen im 27. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg auf den FC 08 Villingen II. Trotz der derzeit schlechten Platzierung der Gäste, die mit nur drei Siegen aus 26 Spielen auf dem letzten Platz stehen, darf die TSG Balingen den Gegner nicht unterschätzen.

„Wir müssen auf uns schauen und sicherstellen, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen“, erklärt Daniel Güney. „Der Gegner hat in der Rückrunde zwar noch wenig geholt, aber die Tabellenposition ist kein Maßstab. Es geht darum, dass wir in den letzten Wochen eine sehr gute Form gezeigt haben, und wenn wir das auch gegen Villingen II abrufen, dann können wir das Spiel für uns entscheiden.“

In der Hinrunde setzten sich die Balinger mit einem klaren 6:2 beim FC 08 Villingen II durch. Schon zu diesem Zeitpunkt war die TSG in guter Form und dominierte das Spiel über weite Strecken. In der Partie trafen Enrique Katsianas-Sanchez (18.), Ole Deininger (30.), Silas Bader (46.), Amney Moutassime (50., 59. per Foulelfmeter) und David Zenner (78.) für die Balinger, während Villingen II nur durch Flavio Vogt (53.) und Yunus Kulu (75.) zu zwei Treffern kam.

„Villingen II wird sich nicht einfach geschlagen geben, auch wenn die Tabelle etwas anderes suggeriert. Sie haben immer wieder gezeigt, dass sie mit Leidenschaft spielen können. Das gilt es zu respektieren und unser eigenes Spiel auf den Platz zu bringen.“

Für die TSG geht es darum, die englische Woche gut zu überstehen. Nach dem Pokalsieg geht es darum, die Intensität hochzuhalten, gut zu regenerieren und mit der richtigen Einstellung das Spiel gegen den Tabellenletzten zu bestreiten. Ziel ist es, auch gegen Villingen II drei Punkte einzufahren und weiter an der Tabellenspitze dranzubleiben.

Fazit

Die TSG Balingen geht mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den FC 08 Villingen II. Nach dem Pokalsieg in Reutlingen ist die Mannschaft hoch motiviert. Mit einer konzentrierten Leistung und dem notwendigen Respekt vor dem Gegner sollte es möglich sein, die nächsten drei Punkte einzufahren und sich weiter in der Liga zu behaupten.