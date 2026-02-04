TSG Balingen: Vierfacher Simon Klostermann und klarer Sieg

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest steht die TSG Balingen vor einer schwierigen zweiten Saisonhälfte, um im Abstiegskampf zu bestehen. Nun setzte sich der Neuling am Abend gegen die TSG Tübingen klar durch.
Im Nachbarschaftsduell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften setzte die TSG Balingen ein deutliches Zeichen. Der Regionalligist gewann bei der klassenniedrigeren TSG Tübingen mit 5:0 und nutzte die Partie als eindrucksvollen Formtest im Kampf um den Klassenerhalt. Schiedsrichter Marvin Monninger leitete eine Begegnung, die früh eine klare Richtung nahm.
Balingen erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 9. Minute traf Simon Klostermann zur Führung. Der Offensivspieler blieb die prägende Figur der ersten Halbzeit. Mit seinem zweiten Treffer in der 23. Minute erhöhte er, ehe er nur drei Minuten später seinen Hattrick perfekt machte. Tübingen fand kaum Zugriff, während Balingen die Räume konsequent nutzte. Kurz vor der Pause schlug Klostermann ein viertes Mal zu (45.) und sorgte damit für eine Vorentscheidung noch vor dem Seitenwechsel.
Nach der Pause kontrollierte Balingen das Geschehen, ohne das Tempo komplett herauszunehmen. Tübingen bemühte sich um Stabilität, konnte das Spiel aber nicht mehr entscheidend drehen. In der 72. Minute setzte Simun Birkic mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie.
Für Balingen war der klare Erfolg ein wichtiger Mutmacher. Gegen den geografischen Nachbarn zeigte die Mannschaft Effizienz und Zielstrebigkeit – Qualitäten, die im Abstiegskampf der Regionalliga gefragt sind. Tübingen hingegen musste erkennen, wie groß der Abstand an diesem Tag war. Trotz der Deutlichkeit bleibt die Partie für beide Teams vor allem eine Momentaufnahme in einer Saison, in der es für beide ums Überleben in der jeweiligen Liga geht.
Ein weiterer Gradmesser wartet dann am Wochenende auf die Balinger Kicker. Dann gastiert der Regionalligist beim SSV Reutlingen aus der Oberliga. Zwar ist die Reise ähnlich kurz wie bereits unter der Woche, allerdings wird es eine schwierigere Aufgabe. Vor dem Regionalliga-Start am 21. Februar beim FC Homburg wartet am 14. Februar ein weiterer Test gegen den FV Illertissen.