TSG Balingen: Vierfacher Simon Klostermann und klarer Sieg

Im Nachbarschaftsduell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften setzte die TSG Balingen ein deutliches Zeichen. Der Regionalligist gewann bei der klassen­niedrigeren TSG Tübingen mit 5:0 und nutzte die Partie als eindrucksvollen Formtest im Kampf um den Klassenerhalt. Schiedsrichter Marvin Monninger leitete eine Begegnung, die früh eine klare Richtung nahm.

Balingen erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 9. Minute traf Simon Klostermann zur Führung. Der Offensivspieler blieb die prägende Figur der ersten Halbzeit. Mit seinem zweiten Treffer in der 23. Minute erhöhte er, ehe er nur drei Minuten später seinen Hattrick perfekt machte. Tübingen fand kaum Zugriff, während Balingen die Räume konsequent nutzte. Kurz vor der Pause schlug Klostermann ein viertes Mal zu (45.) und sorgte damit für eine Vorentscheidung noch vor dem Seitenwechsel.

Nach der Pause kontrollierte Balingen das Geschehen, ohne das Tempo komplett herauszunehmen. Tübingen bemühte sich um Stabilität, konnte das Spiel aber nicht mehr entscheidend drehen. In der 72. Minute setzte Simun Birkic mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie.