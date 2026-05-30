TSG Balingen - VfB Stuttgart: Es gibt einen neuen Spieltermin

Der VfB Stuttgart ist aus terminlichen Gründen mit der Bitte an die TSG Balingen herangetreten, das ursprünglich für den 22. Juli geplante Spiel zu verlegen. Die TSG Balingen hat dieser Bitte entsprochen und in enger Abstimmung mit dem VfB Stuttgart sowie der MAFU Group als Hauptpartner des Spiels eine Lösung erarbeitet.

Auch die Anreise gestaltet sich durch den Sonntag deutlich entspannter. Im Gegensatz zu einem Werktag müssen weder Feierabendverkehr noch die üblichen Pendlerströme berücksichtigt werden.

Für die Zuschauer bringt der neue Termin sogar einige Vorteile mit sich. Durch die Austragung an einem Sonntag kann die Veranstaltung deutlich früher beginnen. Die Stadiontore öffnen bereits um 11 Uhr, denn angeboten wird ein Frühschoppen in und um die MAHL ALM mit Livemusik, zu dem alle Besucher herzlich eingeladen sind.

Wichtig für alle Ticketinhaber: Sämtliche bereits erworbenen Tickets behalten selbstverständlich ihre uneingeschränkte Gültigkeit für den neuen Spieltermin am 19. Juli 2026., ein genereller Anspruch auf Rückgabe besteht nicht. Dennoch wird die TSG Balingen in begründeten Härtefällen jeden Einzelfall prüfen und nach Möglichkeit eine kulante Lösung anbieten.

In diesen Ausnahmefällen können sich Betroffene unter geschaeftsstelle@tsg-fussball.de an die TSG Balingen wenden. Jeder Fall wird individuell geprüft. Aufgrund des zu erwartenden Bearbeitungsaufkommens bittet die TSG Balingen um Verständnis, dass die Bearbeitung zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen kann.

Darüber hinaus besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Tickets eigenständig innerhalb des Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreises weiterzugeben.

Gleichzeitig geht der Ticketverkauf für das Highlightspiel in die finale Phase. Aktuell befinden sich nur noch die letzten freien Tickets im Verkauf. Sie sind weiterhin im offiziellen Onlineshop der TSG Balingen erhältlich.