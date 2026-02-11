TSG Balingen verliert gegen Verbandsliga-Tabellenführer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die TSG Balingen hat am Abend ein intensives Testspiel beim Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen knapp mit 1:2 verloren. Für den Regionalliga-Aufsteiger war es ein weiterer wertvoller Härtetest gegen einen formstarken Gegner.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Balingen hatte längere Ballbesitzphasen, während Reutlingen über Umschalten gefährlich blieb. In der 74. Minute fiel die Entscheidung: Batuhan Tasdögen traf zum 2:1 für die Gastgeber. In der Schlussphase drängte die TSG auf den erneuten Ausgleich, fand aber keine Lücke mehr. Trotz der Niederlage nahm Balingen wichtige Erkenntnisse aus einem Test mit hohem Tempo mit.

Reutlingen nutzte in der 22. Minute seine erste klare Phase zur Führung durch Marko Drljo. Balingen reagierte ruhig und zeigte gute Ballzirkulation. In der 37. Minute belohnte sich die TSG: Simon Klostermann traf zum verdienten Ausgleich. Bis zur Pause entwickelte sich ein offenes Spiel auf Augenhöhe.

Am kommenden Samstag steht das letzte Testspiel an: Gegner ist der Regionalligist FV Illertissen aus Bayern. Eine Woche später beginnt wieder der Ligaalltag. Am 21. Februar trifft die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest auf den FC 08 Homburg – mit dem Ziel, die positive Form aus der Vorbereitung in den Abstiegskampf zu übertragen.

Die TSG Balingen hat im Testspiel beim SSV Reutlingen einen konzentrierten Auftritt hingelegt und sich mit 3:0 durchgesetzt. Für den Regionalligisten war es ein wichtiger Härtetest in der Wintervorbereitung – gegen einen Nachbarn, der in der Oberliga ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft.

Balingen übernahm früh die Kontrolle und belohnte sich in der 24. Minute: David Girmann traf zur verdienten Führung. Reutlingen hielt körperlich dagegen, doch die TSG blieb strukturiert und ließ defensiv kaum klare Chancen zu. Direkt nach der Pause legten die Gäste nach. Amney Moutassime erhöhte in der 49. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft zusätzliche Sicherheit.

In der Folge kontrollierte Balingen Tempo und Rhythmus, ohne die Ordnung zu verlieren. Der SSV suchte Wege zurück ins Spiel, fand jedoch selten Lücken. Den Schlusspunkt setzte Ivo Colic in der 84. Minute per Foulelfmeter. Für die TSG war es ein reifer Testauftritt, der Stabilität und Effizienz zeigte – wichtige Bausteine für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf der Regionalliga.