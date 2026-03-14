TSG Balingen verliert gegen Sandhausen: "Für uns bitter"

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Nach dem bemerkenswerten Erfolg der Vorwoche herrscht bei der TSG Balingen wieder Ernüchterung. Trotz einer leidenschaftlichen Aufholjagd und des späten Ausgleichstreffers durch Halim Eroglu musste sich der Aufsteiger heute in der Regionalliga Südwest dem SV Sandhausen mit 1:2 geschlagen geben. Ein Treffer kurz vor dem Ende der Partie besiegelte die Niederlage, die Co-Trainer Daniel Güney als absolut vermeidbar einstufte. Damit verpasst es die Mannschaft, den Schwung aus Frankfurt zu veredeln, und blickt nun auf ein wegweisendes Duell gegen einen direkten Konkurrenten.

Ein Dämpfer für die Balinger Hoffnungen

Die Erwartungenwaren nach dem spektakulären Sieg in Frankfurt hoch, doch am Ende stand die TSG Balingen mit leeren Händen da. Vor 512 Zuschauern entwickelte sich am 24. Spieltag der Regionalliga Südwest eine intensive Begegnung gegen den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen. Trainer Murat Isik vertraute einer Startformation um Elvin Kovac, Marvin Jäger, Ole Deininger, Tim Hannak, David Girmann, Enrique Katsianas-Sanchez, Ferdinand Schmidt, Denis Latifovic, Pedro Almeida Morais, Halim Eroglu und Amney Moutassime.

Ziel war es, die kleine Serie auszubauen und den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen weiter zu verkürzen. „Wir wollten unsere Serie, die wir letzte Woche gestartet haben, fortsetzen. Wir hatten das Gefühl, dass wir die mit dem Spielverlauf auch weiter ausbauen können“, beschrieb Co-Trainer Daniel Güney die Ambitionen der Mannschaft.

Die Effektivität der Gäste aus der Kurpfalz

In der 26. Minute mussten die Balinger den ersten Rückschlag hinnehmen, als Luca Ramon de Meester de Tilbourg zum 0:1 für die Gäste traf. Die TSG bemühte sich in der Folge um Stabilität, während Sandhausen das Ergebnis zu verwalten suchte. Zur Pause sah sich die Isik-Elf gezwungen, personell zu reagieren: Simun Birkic kam für Enrique Katsianas-Sanchez und Zeki Görkem Koca ersetzte Amney Moutassime, um den Offensivdrang zu erhöhen.

Leidenschaftliche Aufholjagd bleibt unbelohnt

Der Mut zum Risiko schien sich in der zweiten Halbzeit auszuzahlen. Die TSG Balingen investierte viel und kam in der 74. Minute zum umjubelten Ausgleich durch Halim Eroglu. In dieser Phase des Spiels war der psychologische Vorteil aufseiten des Gastgebers. Trainer Murat Isik brachte zudem Marko Pilic für Ole Deininger (72.) und in der Schlussphase Matthias Schmitz für Ferdinand Schmidt (86.), um das Unentschieden abzusichern oder gar den Sieg zu erzwingen.

Daniel Güney ordnete die Leistung nach dem Abpfiff entsprechend ein: „Eine absolut unnötige Niederlage, bei der der Punkt mehr als verdient für uns gewesen wäre.“ Doch die Hoffnung auf einen Teilerfolg wurde jäh zerstört, als Robin Krauße in der 88. Minute den 1:2-Siegtreffer für den SV Sandhausen erzielte.

Der bittere Lucky Punch in der Schlussphase

Für die Balinger Gemeinschaft war dieser späte Gegentreffer ein schwerer Schlag. „Trotzdem haben wir dann im entscheidenden Moment wieder nicht gut verteidigt und somit ist dem SV Sandhausen der Lucky Punch gelungen – für uns bitter“, resümierte Daniel Güney enttäuscht. Das Unvermögen, den Punkt über die Zeit zu retten, wiegt im Kampf um den Klassenerhalt schwer, da die Mannschaft jeden Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Fokus auf das Schicksalsspiel in Alzenau

Trotz der Enttäuschung über das verpasste Remis bleibt der TSG Balingen keine Zeit für Selbstmitleid. Das nächste Spiel wird bereits als „Sechs-Punkte-Spiel“ deklariert. Am kommenden Samstag, 21.03.2026, reist die Mannschaft zu Bayern Alzenau. Daniel Güney gibt die Marschroute für dieses eminent wichtige Auswärtsspiel vor: „Umso bitterer ist dann das Ergebnis aus unserer Sicht, weil wir einfach hier im Abstiegskampf jeden Punkt benötigen. Wir können es daher dann auch leider, ja, müssen wir das so annehmen, wie es ist und schauen trotzdem nach zum nächsten Gegner nach Alzenau und wollen dort dann alles, was geht, in Alzenau mitnehmen, um auf jeden Fall auch, ja in dem Fall punktgleich auf den viertletzten Platz zu kommen.“ Es ist die Chance, die bittere Pleite gegen Sandhausen vergessen zu machen und ein deutliches Zeichen im Überlebenskampf zu setzen.