TSG Balingen: "Unsere Fehler wurden gnadenlos bestraft"

Guter Beginn – aber fehlende Effizienz

Die TSG Balingen startete mutig in die Partie, kontrollierte zu Beginn viele Ballbesitzphasen und ließ sich vom stimmungsvollen Rahmen in Großaspach nicht beeindrucken. „Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten auch vor allem im Spiel mit Ball gute Kontrolle über das Spiel“, sagte Balingens Co-Trainer Daniel Güney. Was jedoch fehlte, war die Durchschlagskraft vor dem Tor – die Möglichkeiten blieben ungenutzt. Ganz anders agierten die Gastgeber.

Individuelle Fehler bringen Großaspach auf Kurs

Ein Doppelschlag durch Fabian Eisele (13. Minute) und Volkan Celiktas (42. Minute) stellte den Spielverlauf auf den Kopf. „Dann sind im Anschluss an zwei individuelle Fehler beim Herausspielen und im Spielaufbau die Gegentore gefallen“, so Daniel Güney. Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Pause – eine kalte Dusche nach einer eigentlich ansprechenden Vorstellung.

Zweiter Durchgang bringt keine Wende

Auch nach dem Seitenwechsel fand die TSG Balingen keine Stabilität. Elias Rahn erhöhte mit einem Doppelpack in der 55. und 61. Minute auf 4:0, bevor Ole Deininger in der 63. Minute der Ehrentreffer zum 1:4 gelang. Hoffnung keimte jedoch nicht mehr auf – im Gegenteil: Fabian Eisele (70.) und erneut Volkan Celiktas (78.) sorgten für den 6:1-Endstand. „Unsere Fehler wurden gnadenlos bestraft und dementsprechend kam auch die Höhe des Ergebnisses zustande, das uns natürlich nicht zufrieden stellt“, fasst Daniel Güney zusammen.

Lehren ziehen, nicht hadern

Trotz des Fehlstarts will man bei der TSG Balingen nicht hadern. „Nichtsdestotrotz schauen wir weiter nach vorne und wollen natürlich an den Fehlern arbeiten und diese dann auch abstellen“, kündigt Daniel Güney an. Denn die junge Mannschaft habe das Potenzial, sich in der Regionalliga zu behaupten – das müsse man nun unter Beweis stellen.

Viel Arbeit – aber auch Perspektive

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben bleibt bei der TSG Balingen die Erkenntnis, dass in der Regionalliga jede Unkonzentriertheit bestraft wird. Der Weg zum Klassenerhalt wird ein steiniger – das war der Mannschaft bewusst, bevor sie die Liga betreten hat. Doch nach einer starken Aufstiegssaison und einem erfolgreichen Pokalstart ist der Glaube an die eigene Stärke ungebrochen. Die Aufgabe ist groß – aber nicht unlösbar.

Nächstes Spiel gegen internationalen Gegner

Bevor es in der Regionalliga weitergeht, erwartet die TSG Balingen am Mittwochabend um 18:30 Uhr ein besonderes Testspiel. Dann gastiert mit Al-Hilal SFC ein international renommierter Gegner in Balinger.