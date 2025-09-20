TSG Balingen: "Und jetzt sind wir glücklich"

Die TSG Balingen hat die ersehnten ersten Heimpunkte in der Regionalliga Südwest eingefahren. Mit einem 3:1-Erfolg gegen den Mitaufsteiger Bayern Alzenau belohnte sich das Team für einen leidenschaftlichen Auftritt und schaffte es, den Schwung aus dem Sieg in Sandhausen mitzunehmen. Vor 526 Zuschauern in der Bizerba-Arena trafen Amney Moutassime, Matthias Schmitz und in der Nachspielzeit Zeki Görkem Koca für die Mannschaft von Trainer Murat Isik.

Balingen tat sich in der ersten halben Stunde schwer, ins Spiel zu finden. Co-Trainer Daniel Güney beschrieb es so: „Wir sind zu Beginn nicht so ordentlich ins Spiel gekommen, wie wir es von uns kennen. Wir hatten nicht so die Dominanz im Ballbesitz. Es war eher ein wilderes Spiel mit viel Hin und Her.“ Bayern Alzenau hielt die Partie offen, attackierte aggressiv und zwang die Balinger zu ungenauen Aktionen.

Doppelschlag kurz vor der Pause

Gerade als die erste Halbzeit auf ein torloses Ende hinauszulaufen schien, schlug die TSG eiskalt zu. In der 45. Minute vollendete Amney Moutassime zur 1:0-Führung. Nur Sekunden später erhöhte Matthias Schmitz in der Nachspielzeit auf 2:0. „Wir konnten dann erst im Laufe der ersten Hälfte die Kontrolle mehr an uns reißen. Und das Ergebnis war dann, dass wir mit dem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit dann 2:0 in Führung gegangen sind“, erklärte Güney.

Hektik nach dem Anschlusstreffer

Nach der Pause versuchte Alzenau, mit Wechseln neue Impulse zu setzen. In der 75. Minute gelang Filip Pandza tatsächlich der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Partie wurde hektischer, Balingen musste mehr investieren, um den Vorsprung zu verteidigen. Güney betonte: „Im Anschluss daran ist das Spiel wesentlich hektischer geworden, als es dann noch kurz vor der Halbzeit war.“

Kampf bis in die Nachspielzeit

Balingen stemmte sich mit Leidenschaft gegen die Schlussoffensive der Gäste. Jeder Zweikampf wurde angenommen, jeder Ballgewinn gefeiert. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Zeki Görkem Koca mit dem 3:1 für die Entscheidung. „Es war aus unserer Sicht vor allem ein Kampfspiel, das wir dann mit einfach viel Leidenschaft bis zum Ende durchgezogen haben und am Ende dann die drei Punkte zu Hause behalten konnten“, fasste Güney zusammen.

Befreiungsschlag im Tabellenkeller

Mit dem zweiten Sieg in Serie und nun neun Punkten auf dem Konto kletterte die TSG Balingen in der Tabelle auf Rang 13. Der Abstand auf die Abstiegsränge bleibt zwar gering, doch der Heimerfolg bedeutet einen wichtigen Schritt.

Erleichterung und Vorfreude

Nach den zuletzt enttäuschenden Heimspielen war die Freude in Balingen groß. „Es war der erste Heimdreier und vor allem auch ganz wichtiger Dreier nach dem Spiel gegen Sandhausen. Und jetzt sind wir glücklich und schauen dann auf die nächste Woche“, so Güney. Die Mannschaft konnte sich damit für den hohen Aufwand der vergangenen Wochen belohnen.

Nächste Aufgabe in Trier

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. Am kommenden Samstag wartet mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Trier die nächste Herausforderung. Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle und wollen sich weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen. Für Balingen geht es darum, den Schwung aus den beiden Siegen in Folge mitzunehmen und auch in der Ferne zu punkten.