TSG Balingen: "Und das sollte der Fokus des Spiels sein"

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Anpfiff in der Bizerba-Arena ertönt, markiert dies für die TSG Balingen das Ende eines Kapitels. Der 34. Spieltag der Regionalliga Südwest gegen den FC-Astoria Walldorf ist sportlich gesehen ohne tabellarische Sprengkraft, doch emotional wiegt die Begegnung schwer. Nach einer kräftezehrenden Spielzeit steht der Gang in die Oberliga fest, doch die Art und Weise des Abgangs soll den Werten des Vereins entsprechen. Co-Trainer Daniel Güney bringt gegenüber FuPa die Gemütslage auf den Punkt: „Da es ja sportlich um nicht mehr viel geht, geht es einfach darum, dass wir uns anständig aus der Liga verabschieden möchten.“ Für den Aufsteiger aus Balingen geht es darum, die eigene Identität ein letztes Mal auf dieser Bühne zu präsentieren.

Das Spiel gegen Walldorf steht im Zeichen des Umbruchs. Nicht nur die Liga wird gewechselt, auch innerhalb des Kaders und der sportlichen Leitung stehen Veränderungen an. „Auch dadurch, dass ein Teil des Teams und Trainerteams den Verein verlassen wird, uns einfach gemeinsam, wie wir auch in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam zusammengestanden sind, vor allem auch über die letzte Saison hinweg sehr große Erfolge gemeinsam gefeiert haben, das in den Vordergrund stellen“, erklärt Daniel Güney. Dieser Fokus auf die gemeinsame Vergangenheit, die durch den Aufstieg und das Bestehen in der Viertklassigkeit geprägt war, soll die Mannschaft noch einmal zusammenschweißen. Es ist ein Moment des Innehaltens, bevor sich die Wege vieler Protagonisten trennen werden.

Wiedergutmachung für ein schmerzhaftes Hinspiel

Zusätzliche Motivation schöpft die Mannschaft von Trainer Murat Isik aus dem Wunsch nach Wiedergutmachung für die erste Begegnung in dieser Saison. Das Hinspiel beim FC-Astoria Walldorf endete für die Balinger in einem regelrechten Debakel. Vor 288 Zuschauern unterlag man deutlich mit 0:6. Die Treffer für die Astoria erzielten damals Felix Kendel, Muhammed Yasin Batuhan Zor, Marcel Carl und Iosif Maroudis. Besonders bitter war jener Nachmittag auch aufgrund der Roten Karte gegen Jonas Brändle unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Dieses Ergebnis aus der Hinrunde sitzt noch immer tief und dient als Ansporn, sich vor heimischer Kulisse deutlich teurer zu verkaufen und das wahre Gesicht der TSG zu zeigen.

Schwung aus dem jüngsten Auswärtserfolg

Trotz des feststehenden Abstiegs bewies die Mannschaft zuletzt eine intakte Moral. Der 3:2-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende beim TSV Schott Mainz (ebenfalls Aufsteiger) war ein wichtiges Signal. In einer turbulenten Partie, die aufgrund von Staus verspätet angepfiffen wurde, zeigten die Balinger Charakter. Vor 230 Zuschauern trafen Amney Moutassime und gleich doppelt Tim Hannak, der in der 89. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Zuvor hatten auf Mainzer Seite Jacob Roden und Jan Christoph Just für Spannung gesorgt. Dieser späte Sieg hat den Glauben gestärkt, dass man auch in schwierigen Situationen bestehen kann, und soll nun als Rückenwind für die finale Aufgabe gegen Walldorf dienen.

Der Fokus auf den letzten Moment mit den Fans

Das Hauptaugenmerk am Samstag liegt jedoch nicht auf den Zahlen, sondern auf der Verbindung zu den treuen Anhängern. Der Verein möchte die gemeinsame Zeit in der Regionalliga mit einem positiven Erlebnis beenden. Daniel Güney betont die emotionale Komponente des Abschieds: „Mit unseren Fans beim Verein einfach nochmal positiv verabschieden. Und das sollte der Fokus des Spiels sein.“ Es ist der Dank an die Menschen, die den Weg des Aufsteigers über die gesamte Saison hinweg begleitet haben.