TSG Balingen: "Und das ist das, was wir uns hoch anrechnen"

Nach der deutlichen Pleite gegen die Stuttgarter Kickers war die Anspannung bei der TSG Balingen spürbar. Die Mannschaft unter Trainer Murat Isik musste beweisen, dass sie im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest noch über die nötigen Kraftreserven verfügt. Co-Trainer Daniel Güney ordnete die Leistung gegenüber FuPa nach dem Abpfiff beim KSV Hessen Kassel wie folgt ein: „Es gibt zwei Wege, das Spiel einzuordnen. Der erste Weg ist, sich darüber zu ärgern, dass wir in der Nachspielzeit das Gegentor bekommen haben. Und die andere Option ist, sich darüber zu freuen, dass wir eine gute Reaktion auf das Spiel bei den Kickers gezeigt haben.“

Die Balinger starteten konzentriert in die Begegnung. Die Startformation, bestehend aus Louis Potye, Matthias Schmitz, Marvin Jäger, Ole Deininger, Marko Pilic, Enrique Katsianas-Sanchez, Ivo Colic, Jonas Fritschi, Halim Eroglu, Amney Moutassime und Simun Birkic, suchte immer wieder den Weg nach vorne. In der 30. Minute belohnte Marko Pilic den Aufwand mit dem Treffer zur 0:1-Führung. Diese hielt bis in die zweite Halbzeit an, ehe das Pech zuschlug: In der 57. Minute unterlief Jonas Fritschi ein Eigentor zum 1:1. Murat Isik reagierte kurz darauf und brachte in der 62. Minute Mirhan Inan für Fritschi ins Spiel.

Leidenschaftliche Schlussphase im Auestadion

Die TSG steckte den Rückschlag jedoch weg und kämpfte sich zurück. In der 72. Minute erzielte Amney Moutassime das umjubelte 1:2. Die Balinger warfen alles in die Waagschale, um den Dreier einzufahren. „Dass wir wollten, dass wir zu 100 Prozent auch vier Spieltage vor Schluss alles dafür gegeben haben, zu punkten. Und das ist das, was wir uns hoch anrechnen“, betonte Daniel Güney den Einsatzwillen seines Teams. Doch der bittere Moment folgte in der Nachspielzeit: Benjamin Girth traf in der 91. Minute (90.+1) zum 2:2-Endstand für Kassel.

Die Lage im Tabellenkeller spitzt sich zu

Trotz des späten Ausgleichs überwog bei den Verantwortlichen die Anerkennung für den Punktgewinn. Daniel Güney erklärte: „Deswegen nehmen wir erst mal den Punktgewinn mit.“ In der aktuellen Tabelle rangiert die TSG Balingen nun mit 22 Punkten auf dem 17. Platz.

Entscheidendes Heimspiel gegen Bahlingen voraus

Mit dem Rückenwind aus dieser kämpferischen Leistung blickt die TSG nun auf das kommende Wochenende. Am Samstag, 02.05.2026, steht um 14 Uhr das Schicksalsspiel gegen den Bahlinger SC an, der derzeit mit 18 Punkten das Tabellenschlusslicht bildet. Für die Balinger bietet sich vor heimischer Kulisse die große Chance, im direkten Duell wichtige Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Die Moral aus dem Kassel-Spiel soll dabei helfen, im Endspurt der Saison die nötigen Zähler zu sammeln, um auch im nächsten Jahr in der Regionalliga vertreten zu sein.