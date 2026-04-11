TSG Balingen: "Und das ist dann eben das Ergebnis"

Die Atmosphäre am Bieberer Berg war elektrisierend, als die TSG Balingen unter Trainer Murat Isik den Rasen betrat. Dennoch versteckte sich der Aufsteiger keineswegs. In der Startformation der Balinger standen Elvin Kovac, Marvin Jäger, Tim Hannak, Marko Pilic, Denis Latifovic, Ivo Colic, Jonas Fritschi, Pedro Almeida Morais, Halim Eroglu, Amney Moutassime und Simun Birkic. Das Team versuchte von Beginn an, Akzente zu setzen und sich nicht vom großen Namen des Gegners einschüchtern zu lassen. Co-Trainer Daniel Güney hielt später fest: „Nichtsdestotrotz haben wir sehr mutig agiert.“

Doch aller Mut half wenig, als die individuelle Klasse der Offenbacher zum ersten Mal aufblitzte. Innerhalb von nur zwei Minuten wurde die Balinger Defensive kalt erwischt. In der 18. Minute erzielte Jelle Goselink das 1:0 für die Hausherren, und bevor sich die Gäste sammeln konnten, legte Jelle Goselink in der 20. Minute bereits das 2:0 nach. Es war ein Schock für die Isik-Elf, die bis dahin gut im Spiel war. Dennoch ließen die Balinger den Kopf nicht hängen und suchten weiter den Weg nach vorne. Die Partie blieb spielerisch offener, als es der Spielstand vermuten ließ. In der 38. Minute jedoch erhöhte Ron Berlinski auf 3:0, was die Hoffnungen auf eine Wende noch vor der Pause jäh dämpfte.

Die schmerzhafte Erkenntnis fehlender Effizienz

In der Analyse des Spiels wurde deutlich, dass die TSG Balingen durchaus ihre Möglichkeiten hatte, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Der Unterschied lag an diesem Tag schlicht in der Chancenverwertung. Daniel Güney konstatierte nach dem Abpfiff: „Das Spiel war mit den Chancen ausgeglichen, auch den Hochkarätern. Nur ja, der Unterschied ist, dass wir eben diese Tore nicht machen und auch zu leicht fangen. Und das ist dann eben das Ergebnis.“ Während Offenbach aus seinen Gelegenheiten Kapital schlug, blieb Balingen der Torerfolg verwehrt. „Und wenn man die erste Hälfte von den Toren her anschaut, dann sollte es eigentlich eine deutliche Angelegenheit sein. Dem ist nicht so“, fügte der Co-Trainer hinzu, um den eigentlich ausgeglichenen Charakter der Partie zu unterstreichen.

Wechselspiele und die Hoffnung auf neue Impulse

Trainer Murat Isik versuchte im zweiten Durchgang, durch personelle Veränderungen neue Energie freizusetzen. Bereits zur Halbzeit blieb Pedro Almeida Morais in der Kabine, für ihn kam David Girmann (46.) in die Partie. Später folgten in der 59. Minute Jonas Brändle für Jonas Fritschi und Ferdinand Schmidt für Simun Birkic. Den Abschluss der Wechsel bildete in der 79. Minute Matthias Schmitz, der für Marvin Jäger auf das Feld kam. Doch auch diese frischen Kräfte konnten die Dominanz der Offenbacher in den entscheidenden Zonen nicht mehr brechen. Balingen mühte sich redlich, doch die Souveränität des Traditionsvereins am Bieberer Berg war an diesem Nachmittag zu groß, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Späte Treffer besiegeln das deutliche Endergebnis

Die Schlussphase der Begegnung wurde für die Balinger schließlich zu einer weiteren Geduldsprobe. Obwohl man sich gegen ein noch höheres Ergebnis stemmte, fielen in den letzten Minuten zwei weitere Tore. In der 85. Minute machte Jelle Goselink mit dem 5:0 seinen Dreierpack perfekt. In der 63. Minute hatte Jona Borsum den Treffer zum 4:0-Zwischenstand erzielt. „In Summe ein zu hohes Ergebnis. Auch schade, dass es so deutlich ist“, bilanzierte Daniel Güney sichtlich enttäuscht. Die Niederlage fühlte sich für den Aufsteiger schwerer an, als es der Spielverlauf phasenweise hätte rechtfertigen müssen.

Die bittere Realität im Tabellenkeller der Regionalliga

Nach diesem 28. Spieltag sieht sich die TSG Balingen mit einer harten Realität konfrontiert. Mit 20 Punkten und einem Torverhältnis von 29:72 belegt das Team den 16. Tabellenplatz.

Wunden lecken vor dem nächsten Heimspiel

Die Enttäuschung sitzt tief, doch für die TSG Balingen bleibt keine Zeit für Selbstmitleid. „Aber das gehört inzwischen dazu. Wir wissen um unsere Schwächen. Und trotzdem war es im Gesamten einfach eine zu hohe Niederlage, die uns dann doch einfach wehtut“, fasste Daniel Güney zusammen. Der Fokus muss nun schnellstmöglich auf die kommenden Aufgaben gerichtet werden, um die theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Am nächsten Samstag, 18.04.2026, wartet um 14 Uhr bereits die nächste schwere Prüfung. Dann empfängt die TSG Balingen den FSV Mainz 05 II. Es wird eine weitere Gelegenheit sein, den Mut aus dem Offenbach-Spiel mit einer besseren Chancenverwertung und defensiven Stabilität zu kombinieren.