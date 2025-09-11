TSG Balingen: "Überzeugung, eine Überraschung schaffen zu können"

Ein Spiel mit besonderem Reiz

Die Partie am siebten Spieltag der Regionalliga Südwest ist für die TSG Balingen ein echtes Highlight. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel, sicher auch eines der Highlights der Saison, mit dem SV Sandhausen, einem ehemaligen Zweitligisten“, sagt Daniel Güney. Für die Balinger Mannschaft bedeutet dieses Duell nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein besonderes Erlebnis. „Das ist sicher auch bei uns in der Mannschaft einfach eines der Spiele, die natürlich vom Highlightwert sehr oben angesetzt werden“, betont Güney.

Sandhausen mit Qualität und Erfahrung

Der SV Sandhausen, der aus der 3. Liga abgestiegen ist, ist nach schwachem Start zuletzt besser in Fahrt gekommen. „Wir müssen sagen, dass wir auf einen Gegner treffen, der sehr, sehr starke Einzelspieler hat, der sich in den letzten Wochen auch nochmal besser gefangen hat“, erklärt Güney. Mit erfahrenen Spielern in den Reihen und der Wucht eines ehemaligen Zweitligisten ist Sandhausen der klare Favorit.

Balingen als krasser Außenseiter

Die Rollen vor dem Anpfiff sind klar verteilt. „Wir gehen da als krasser Außenseiter in die Partie“, stellt Güney fest. Doch genau in dieser Ausgangslage liegt für den Aufsteiger auch eine Chance. Ohne Druck kann die TSG versuchen, den Gegner zu ärgern. „Wir freuen uns aber umso mehr, das Spiel mitzunehmen und natürlich auch der Überzeugung, eine Überraschung schaffen zu können“, sagt der Co-Trainer.

Die Vorbereitung auf den Favoriten

In den Trainingseinheiten unter der Woche hat die TSG Balingen genau auf dieses Spiel hingearbeitet. „Darauf trainieren wir die Woche über hin und freuen uns dann schon aufs Wochenende“, erklärt Güney. Für ihn ist klar: Nur mit hoher Intensität, taktischer Disziplin und einer geschlossenen Mannschaftsleistung kann man in Sandhausen bestehen.

Die aktuelle Tabellensituation

Vor der Begegnung stehen die Balinger mit drei Punkten aus sechs Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Nach dem jüngsten 0:2 gegen den FSV Frankfurt soll nun ein anderes Gesicht gezeigt werden. Sandhausen selbst liegt nach sechs Spielen mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld.

Das letzte Spiel als Warnung

Die Niederlage gegen den FSV Frankfurt offenbarte Schwächen der Balinger. Vor 625 Zuschauern setzte es ein 0:2 durch Tore von Birkan Celik (12.) und Lukas Gottwalt (66.). Zu harmlos war die TSG in der Offensive, zu anfällig in der Defensive. Das soll sich nun in Sandhausen ändern, auch wenn die Aufgabe ungleich schwerer wird.

Ausblick

Die Vorzeichen sind klar: Sandhausen will im eigenen Stadion nachlegen, Balingen möchte überraschen. Für die TSG geht es darum, aus der Außenseiterrolle Mut zu schöpfen und die eigene Chance zu suchen. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel“, sagt Daniel Güney – mit dem Wissen, dass für ein erfolgreiches Ergebnis in Sandhausen alles passen muss.