TSG Balingen trumpft auf, 1:1 zwischen SSV Reutlingen und VfR Aalen

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SSV Reutlingen – VfR Aalen 1:1

100 Zuschauer sahen ein intensives Duell mit frühem Aufreger. Bereits in der 15. Minute wurde Aalens Atakan Angün mit Rot vom Platz gestellt. Dennoch gingen die Gäste durch Alessio Gusciglio in der 37. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drückte der SSV auf den Ausgleich – Maxim Kasatschok traf schließlich in der 68. Minute zum 1:1-Endstand.

SG HD-Kirchheim – FC-Astoria Walldorf 1:0

Ein enges und umkämpftes Spiel vor 30 Zuschauern entschied die SG HD-Kirchheim knapp für sich. Nach torloser erster Halbzeit war es Jonathan Golinets, der in der 75. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und damit seiner Mannschaft den knappen Heimsieg sicherte.

TSG 62/09 Weinheim – SG Sonnenhof Großaspach 0:0

Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie, in der vor allem die Defensivreihen überzeugten. Trotz einzelner Chancen auf beiden Seiten fiel kein Tor – am Ende trennten sich Weinheim und Großaspach mit einem 0:0.

SV Waldhof Mannheim – TuS Ergenzingen 4:0

Der SV Waldhof Mannheim zeigte sich in starker Form und dominierte klar. Zwei Treffer kurz vor der Pause (37., 39.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel schraubten die Mannheimer das Ergebnis durch Tore in der 81. Minute und per Foulelfmeter in der 84. Minute auf 4:0 – ein souveräner und nie gefährdeter Heimerfolg.

Freiburger FC – SGV Freiberg 3:2

Ein packendes Spiel mit vielen Wendungen! Der Freiburger FC führte nach Treffern von Deniz Bilgic (59.) und Luis Schneider (69.) bereits 2:0, ehe Silas Rothkopf (74.) und Luca Rakoczy (76.) die Partie binnen zwei Minuten ausglichen. Doch Freiburg hatte die passende Antwort: Natinael Michael erzielte in der 82. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 3:2.

TSG Balingen – Bahlinger SC 5:1

Die TSG Balingen lieferte vor eigenem Publikum eine starke Vorstellung ab. Nico Kieninger schnürte in der 23. und 30. Minute einen Doppelpack, ehe Niklas Bender (31.) und David Hallas (34.) das Ergebnis auf 4:0 stellten. Nach dem Ehrentreffer von Steven Gallus (71.) stellte erneut Nico Kieninger in der 81. Minute mit seinem dritten Tor den 5:1-Endstand her. Eine beeindruckende Leistung der TSG Balingen.

