TSG Balingen: Sülzle Cup und Familientag

Beim Regionalligisten TSG Balingen wird am morgigen Freitag und am Sonntageiniges geboten. Hier kommen die Infos des Vereins dazu:

Der Freitag ganz den Firmen-, Behörden- und Freizeitmannschaften gewidmet: Sie spielen um den Sülzle Cup. 17 Teams treten gegeneinander an, los geht’s in der Bizerba-Kleinfeldarena am Freitag um 16 Uhr. Der Modus: Gespielt wird zunächst in vier Gruppen, die jeweiligen Ersten und Zweiten ziehen in das Viertelfinale (ab 20 Uhr) ein. Das Endspiel ist gegen 21.30 Uhr vorgesehen.

Traditionell ziehen die Mannschaftsvorstellungen das größte Interesse auf sich. „Wir erwarten am Sonntag viele Mamas, Papas, Omas, Opas, Onkels und Tanten und natürlich zahlreiche interessierte Zaungäste, die sich ein Bild von den Teams machen wollen“, sagt der Balinger Jugendkoordinator Florian Barth. Bei ihm und seinen Mitstreitern auf der Geschäftsstelle laufen die organisatorischen Fäden zusammen – unser ehrenamtliches Helferteam schultert das Drumherum und die Bewirtung.

Während der Sülzle Cup am Freitag an Firmen-, Behörden- und Freizeitkicker adressiert ist, kommt am Sonntag – Nomen es omen – die gesamte Familie zu ihrem Recht. Das facettenreiche XXL-Beiprogramm sieht eine Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderschminken, Fußball-Dart, Maßkrug schieben, Hufeisenwerfen und vieles mehr vor. Wer will, darf sich im Tauziehen mit der ersten Mannschaft messen. Weiteres Highlight ist die Ankunft der Schlepperfreunde aus Bühl mit ihren historischen Maschinen (gegen 11.30 Uhr). Kinder können gerne eine Runde mitfahren.

Die Präsentation der Mannschaften ist das Herzstück des Familientages: Spieler, Trainer und Funktionsträger von den Bambinis bis hin zur Regionalliga-Mannschaft stellen sich ab 9.30 Uhr auf einer Bühne im Vorbereich des Clubhauses „Henkes 12ter Mann“ vor.

Ein Ass haben die Familientag-Macher noch im Ärmel: Auf der Leinwand der Bizerba Arena wird am Sonntag ab 14.30 Uhr ein sehenswerter Clip gezeigt, der tiefe Einblicke ins Innenleben der Mannschaft erlaubt. „Wir nehmen Euch mit auf die Reise zum Aufstieg“, kündigt TSG-Geschäftsführer Jona Annel die in Auftrag gegebene Exklusiv-Filmproduktion an. Nicht mal er selbst habe den Film bisher gesehen, „umso gespannter bin ich!“

Für Essen und Getränke ist gesorgt, der Eintritt ist natürlich frei. Kulinarische Gelüste werden durch Hamburger, Pizza, Rote Wurst und Co. befriedigt.