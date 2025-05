TSG Balingen: "Stolz auf das Erreichte – bereit für den Ligaprimus"

Kracherduell vor der nächsten großen Bühne

Das Duell zwischen dem Meister SG Sonnenhof Großaspach und der als Vizemeister feststehenden TSG Balingen ist nicht nur das Spitzenspiel des 33. Spieltags, sondern auch der direkte Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete Pokalfinale am 24. Mai im Gazi-Stadion in Stuttgart. Dass dieses Oberliga-Topspiel vorgezogen wird, hat sportlich wie taktisch seinen Reiz: Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich nichts mehr beweisen müssen – und doch alles geben werden.

„Wir freuen uns auf die Partie auswärts beim Ligaprimus. Sie haben es dieses Jahr wirklich gut gemacht, bisher die Liga mehr als dominiert“, sagt Balingens Co-Trainer Daniel Güney, der morgen an seine alte Wirkungsstätte in Großaspach zurückkehrt. Der Respekt vor dem Gegner ist groß – aber ebenso der Antrieb, sich beim besten Team der Liga in Form zu bringen für das, was noch kommt.

Großaspach auf Meisterkurs – Balingen mit sicherem Relegationsplatz

Die Tabelle vor dem Spiel ist klar: Großaspach thront mit 89 Punkten an der Spitze, hat 29 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto – keine einzige Niederlage in dieser Saison. Die Offensive um Fabian Eisele, Michael Kleinschrodt und Co. hat bereits 96 Treffer erzielt, die Defensive steht stabil wie ein Aufstiegsaspirant.

Die TSG Balingen steht ihrerseits mit 73 Punkten auf Platz zwei, kann nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FSV Hollenbach nicht mehr eingeholt werden. Die Relegation zur Regionalliga ist fix – ein großer Erfolg, wie Daniel Güney betont: „Wir sind in erster Linie stolz, dass wir am Samstag den Haken dahinter machen konnten, gegen Hollenbach auch selber die Relegation für uns fix zu machen. Das ist ein sehr großer Erfolg der Mannschaft.“

Hinspiel als Mahnung – 1:6 vor eigener Kulisse

Das Hinspiel gegen Großaspach dürfte in Balingen niemand vergessen haben. Es setzte nämlich eine herbe 1:6-Heimniederlage. Michael Kleinschrodt eröffnete die Torflut in der dritten Minute, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Denis Latifovic (11.) trafen Christian Mistl, Niklas Pollex, Fabian Eisele, erneut Kleinschrodt sowie Valentyn Podolsky zum klaren Auswärtssieg der Großaspacher.

Zudem sah Amney Moutassime in der 88. Minute die Rote Karte – ein bitterer Tag, der Spuren hinterließ, aber auch die Entwicklung der Balinger seitdem unterstreicht. Denn auch aus dieser Niederlage ist das Team gewachsen.

Der Moment zählt – Balingen reist mit Rückenwind

Seitdem hat sich die TSG stabilisiert und konsequent gepunktet. Der 2:1-Erfolg gegen den FSV Hollenbach war das letzte Puzzleteil für die sichere Relegation. Simon Klostermann und Sascha Eisele sorgten mit ihren Treffern für den Heimsieg.

„Das ist das, was uns auch Rückenwind für die nächsten anstehenden und dann in den kommenden Wochen auch schweren Aufgaben geben wird“, sagt Daniel Güney mit Blick auf die nun anstehende heiße Phase.

Letzter Härtetest unter Wettkampfbedingungen

Die Partie in Großaspach ist für Balingen deshalb ein willkommener Gradmesser – gegen den besten Gegner der Liga, in einem intensiven Rahmen, mit Blick auf zwei entscheidende Wochen. Schon jetzt ist klar: Das Trainerteam um Murat Isik wird genau hinschauen, wie sich die Mannschaft im direkten Vergleich präsentiert.

Gleichzeitig bietet das Spiel die Chance zur Rotation, zur Belastungssteuerung und zur Vorbereitung auf die exakt gleiche Paarung im WFV-Pokalfinale.

Viel Respekt

Balingen will sich für das Finale einspielen, sich gegen den Topfavoriten behaupten – und ein Ausrufezeichen setzen, dass man auf Augenhöhe agieren kann. Dass Großaspach die Liga „mehr als dominiert“ hat, ist für Daniel Güney keine Floskel, sondern Realität. Doch genau darin liegt auch die Herausforderung – und für Balingen die Gelegenheit, zu zeigen, dass man gewachsen ist.

Fazit: Selbstbewusst zum Spitzenreiter

Die TSG Balingen reist mit Selbstvertrauen, mit Stolz auf das Erreichte und mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben nach Großaspach.