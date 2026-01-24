TSG Balingen spielt 2:2 und richtet den Blick nach Pforzheim

Das heutige Testspiel war für die TSG Balingen ein weiterer Schritt in der Wintervorbereitung. Gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd entwickelt sich eine Partie, die von wechselnden Spielphasen und offener Dramaturgie geprägt ist. Beide Mannschaften agieren mit Tempo, suchen den direkten Weg nach vorn und nutzen die Begegnung, um Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Balingen hält die Partie zunächst offen, doch in der 32. Minute gehen die Gäste in Führung. Alexander Aschauer trifft zum 1:0 für Normannia Gmünd und verschiebt das Spielgeschehen zugunsten des Oberligisten. Der Rückstand zwingt die TSG dazu, aktiver zu werden und mehr Risiko einzugehen, ohne dabei die Struktur vollständig aufzugeben.

Nach dem Seitenwechsel erhöht Balingen den Druck. In der 66. Minute erzielt Samuel Schneider den Ausgleich zum 1:1 und bringt neue Energie in die Partie. Doch die Antwort der Gäste folgt prompt. Nur sechs Minuten später trifft Niklas Hofmeister zum 2:1 für Normannia Gmünd und stellt Balingen erneut vor eine Herausforderung. Die Partie bleibt offen, das Tempo hoch, die Ordnung phasenweise brüchig. In der 79. Minute fällt schließlich der erneute Ausgleich. Ein Eigentor von Fabian Kianpour führt zum 2:2-Endstand und beendet eine Begegnung, die bis zuletzt in Bewegung bleibt.

Nun richtet sich der Blick unmittelbar nach vorn. Die Vorbereitung geht weiter, der nächste Prüfstein ist bereits terminiert. Am Sonntag, 1. Februar 2026, empfängt die TSG Balingen um 14 Uhr den Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Es ist die nächste Gelegenheit, Erkenntnisse zu vertiefen und Abläufe weiter zu festigen.

Das kommende Spiel gegen Pforzheim stellt neue Anforderungen. Ein ambitionierter Gegner aus der Oberliga, ein weiterer Vergleich auf Augenhöhe, eine neue Konstellation. Für Trainer Murat Isik und seine Mannschaft geht es darum, die Lehren aus dem Spiel gegen Normannia Gmünd mitzunehmen und gezielt umzusetzen. Struktur, Balance und Konsequenz stehen dabei im Mittelpunkt.