TSG Balingen siegt weiter, FSV 08 schlägt den SSV Reutlingen

Die TSG Balingen bleibt weiterhin ungeschlagen und gewann mit 2:1 bei der TSG Backnang. Jan Ferdinand brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, doch Backnangs Antonio Babic glich in der 58. Minute aus. Enrique Katsianas-Sanchez sorgte schließlich in der 84. Minute für den späten Siegtreffer. ---

Oberachern sicherte sich einen verdienten 2:0-Heimerfolg gegen den 1. CfR Pforzheim. Cemal Durmus verwandelte in der 20. Minute einen Elfmeter zur Führung, bevor Nico Huber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den zweiten Treffer erzielte. ---

Hollenbach setzte sich in einer umkämpften Partie knapp mit 1:0 gegen den FV Ravensburg durch. Lorenz Minder markierte bereits in der 19. Minute das einzige Tor des Tages und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte. ---

In einem spannenden Duell behielt der VfR Mannheim mit 3:2 die Oberhand gegen den VfR Aalen. Jannik Marx brachte Mannheim in der 31. Minute in Führung, Nesreddin Kenniche glich kurz nach der Pause (47.) aus. Volkan Rona (53.) und Alexandru Paraschiv (81.) erzielten die entscheidenden Tore für Mannheim, während Kenniche mit seinem zweiten Treffer (74.) Aalen nochmals hoffen ließ. ---

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen feierte einen souveränen 3:0-Sieg gegen den SSV Reutlingen. Alexander Götz eröffnete in der 7. Minute den Torreigen, Steven Neupert legte in der 33. Minute nach. Mikail Arslan setzte in der Nachspielzeit (90.+8) den Schlusspunkt, nachdem Reutlingens Onesi Kuengienda in der 88. Minute die Rote Karte sah. ---

Für den SV Fellbach steht nach der Niederlage gegen Mannheim ein wichtiges Heimspiel an. Gegen den FC 08 Villingen II, der punktgleich mit Fellbach in der Tabelle steht, könnte ein Sieg wegweisend sein. Villingen wird nach zwei Niederlagen in Folge auf Wiedergutmachung aus sein. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen möchte nach dem 2:2 gegen Reutlingen zurück in die Erfolgsspur finden. Der FC Nöttingen hingegen konnte nach vier sieglosen Spielen zuletzt den ersten Dreier einfahren und will den Schwung mitnehmen, um weiter Punkte zu sammeln. ---

Im Kellerduell trifft der FC Zuzenhausen auf den 1. FC Normannia Gmünd. Zuzenhausen konnte zuletzt nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen holen, während Normannia Gmünd nach der Niederlage gegen Großaspach den Anschluss ans Mittelfeld sucht. ---