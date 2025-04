TSG Balingen: "Sie gehen ein hohes Pressing"

Rückblick: Moralischer Sieg gegen Villingen II

Am vergangenen Wochenende musste die TSG Balingen gegen den Tabellenletzten FC 08 Villingen II kämpferisch alles aufbieten. In Unterzahl und nach zweimaligem Rückstand drehte das Team von Trainer Murat Isik das Spiel spät. Pedro Almeida Morais traf in der 89. Minute zum entscheidenden 3:2. Bereits zuvor hatte er zum 1:1 getroffen, Matthias Schmitz besorgte per Kopf das zwischenzeitliche 2:1. Trotz der Roten Karte gegen Egemen Sarikaya (27., Notbremse) zeigte sich die TSG kämpferisch unbeeindruckt.

Schwierige Vorbereitung, klarer Fokus

Lange regenerieren konnte die TSG nicht: „Wir hatten eine kurze Trainingswoche, weil wir uns direkt wieder auf Pforzheim vorbereitet haben und am Donnerstag bereits gegen sie spielen“, so Balingens Co-Trainer Daniel Güney. Mit Ausnahme von Ferdinand Schmidt, der verletzt pausieren muss, steht dem Trainerteam dasselbe Personal zur Verfügung wie zuletzt.

Pforzheim: Heimstark, aggressiv, unberechenbar

Der 1. CfR Pforzheim ist in dieser Saison ein unkonstanter, aber jederzeit gefährlicher Gegner. „Trotz der einen oder anderen Schwierigkeit, die sie auch im Winter hatten, haben sie sich gut gefangen“, sagt Güney. Besonders zu Hause ist Pforzheim für sein aggressives Anlaufverhalten bekannt: „Sie gehen ein hohes Pressing, setzen Gegner früh unter Druck und haben auch deutliche Siege eingefahren, wie gegen Aalen.“ Zuletzt zeigte sich aber auch die andere Seite: In Hollenbach verlor Pforzheim mit 0:3.

Hinspiel mit klaren Verhältnissen

Im Hinspiel ließ die TSG Balingen keinen Zweifel am Sieger: Pedro Almeida Morais traf doppelt, Silas Bader setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:0. Damals dominierten die Balinger nicht nur in der Chancenverwertung, sondern auch im Mittelfeld. Doch Güney warnt vor Überheblichkeit: „Wir erwarten trotzdem die gewohnte Heimstärke von Pforzheim.“

Spitzenspiel mit Bedeutung

Mit 66 Punkten auf Rang zwei der Tabelle bleibt die TSG erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters SG Sonnenhof Großaspach. Pforzheim (6., 45 Punkte) kämpft um die Top 5. Ein Auswärtssieg wäre nicht nur ein wichtiges Signal im Aufstiegsrennen, sondern auch die Bestätigung der Balinger Konstanz.

Anpfiff um 18:30 Uhr

Gespielt wird am Donnerstagabend in Pforzheim. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die TSG Balingen hofft auf Unterstützung ihrer Anhänger – und auf den nächsten Schritt in Richtung Saisonziel. "Wir freuen uns auf die Partie am Donnerstagabend", sagt Daniel Güney abschließend.