TSG Balingen - SG Sonnenhof: Duell der Schwergewichte auf der Waldau

Es schien, als wäre die SG Sonnenhof Großaspach in dieser Saison unschlagbar. 32 Ligaspiele lang sah es danach aus, bis der FSV Hollenbach am Wochenende den Meister schlug und damit für die erste Pleite der Großaspacher in dieser Saison sorgte. Mit 92 Punkten aus 33 Spielen hat die SG aktuell 19 Punkte Vorsprung auf den Zweiten aus Balingen. Die TSG hat seit zwei Spieltagen den Relegationsrang sicher und wird sich über die Aufstiegsrunde für die Regionalliga qualifizieren wollen.

Nun stehen sich beide Teams in dieser Saison zum dritten Mal gegenüber. Die ersten beiden Duelle versprachen zumindest Tore und jeweils eine Abreibung für den Vizemeister. Beide Aufeinandertreffen der beiden besten Oberliga-Teams endeten mit 6:1 für die SG Sonnenhof. Nun geht es um wesentlich mehr und beide Teams werden alles dafür ins Zeug legen, um am Ende den württembergischen Verbandspokal mit nach Hause zu nehmen.

Aufgrund der direkten Duelle und dem Blick auf die Tabelle geht Großaspach favorisiert ins Endspiel, doch die Balinger Elf fühlt sich auf der Waldau wohl. So gewann die TSG vor zwei Jahren gegen die Stuttgarter Kickers im Elfmeterschießen. Es wird mit Spannung erwartet, wer sich in diesem Jahr durchsetzen kann und schließlich auch in die ersten Runde des DFB-Pokals einziehen wird.

---

Der Großaspacher Weg ins Endspiel

1. Runde - SSV Schwäbisch Hall (LL) 0:2 SG Sonnenhof Großaspach

2. Runde . TSV Heimerdingen (VL) 2:4 n.V. SG Sonnenhof Großaspach

3. Runde - FSV 08 Bietigheim-Bissingen (OL) 0:2 SG Sonnenhof Großaspach

Achtelfinale - SG Sonnenhof Großaspach 2:0 1. Göppinger SV (RL)

Viertelfinale - FC Blaubeuren (LL) 0:2 SG Sonnenhof Großaspach

Halbfinale - FC Holzhausen (VL) 2:4 n.V. SG Sonnenhof Großaspach

---

Der Balinger Weg ins Endspiel

1. Runde - Freilos

2. Runde - Calcio Leinfelden-Echterdingen (OL) 0:5 TSG Balingen

3. Runde - SV Nehren (LL) 1:6 TSG Balingen

Achtelfinale - TSG Balingen 4:0 SV Fellbach (OL)

Viertelfinale - SSV Reutlingen (OL) 0:2 TSG Balingen

Halbfinale - TSG Balingen 3:0 SGV Freiberg (RL)

---

Die letzten Finalteilnahmen beider Teams

WFV-Pokal Finale 2023/2024

SG Sonnenhof Großaspach 1:4 VfR Aalen

Tore: 0:1 (35.) Ali Obadas, 0:2 (47.) Alessandro Abruscia, 1:2 (54.) Dominik Salz, 1:3 (81.) As Ibrahima Diakité, 1:4 (90.+7.) Alessandr Abruscia.

Zuschauer: 3217

Am 25. Mai 2024

---

WFV-Pokal Finale 2022/2023

Stuttgarter Kickers 5:6 n.E. TSG Balingen

Tore: 0:1 (10.) Jonas Meiser, 1:1 (15.) Paul Polauke.

Zuschauer: 8507

Am 3. Juni 2023

---