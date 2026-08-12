TSG Balingen reist zum TSV Essingen, TSG Backnang beim Aufsteiger

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Der FC Nöttingen und der 1. FC Normannia Gmünd suchen beide die ersten Punkte. Nöttingen verlor zum Auftakt 1:3 beim SSV Reutlingen und liegt mit 1:3 Toren auf Rang 17. Nach einem 0:2-Rückstand gelang zwar noch der Anschluss, Reutlingen stellte den Zwei-Tore-Abstand jedoch wieder her. Gmünd unterlag Aufsteiger FC Teningen mit 2:3. Die Normannia führte zunächst, geriet später aber 1:3 zurück und kam erst kurz vor dem Ende noch einmal heran. Mit 2:3 Toren steht sie auf Rang 14. Beide Mannschaften können deshalb bereits am zweiten Spieltag verhindern, dass aus einer Auftaktniederlage ein echter Fehlstart wird.

Der 1. CfR Pforzheim begann mit einem 1:1 beim Aufsteiger FC Holzhausen. Nach einem frühen Rückstand gelang schnell der Ausgleich, weitere Treffer fielen nicht. In der Schlussphase spielte Holzhausen nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl. Pforzheim geht damit mit einem Punkt und 1:1 Toren in sein erstes Heimspiel. Der Bahlinger SC hat bereits zweimal gespielt. Auf das 0:0 gegen FV Ravensburg folgte am Dienstag im vorgezogenen Spiel des dritten Spieltags ein 1:1 gegen Karlsruher SC II. Der Regionalliga-Absteiger ist damit noch ungeschlagen, wartet aber auf den ersten Sieg. Zwei Punkte und 1:1 Tore führen Bahlingen derzeit auf Rang sieben, wobei die zusätzliche Partie die Tabelle verzerrt. ---

Sa., 15.08.2026, 14:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen TSG Balingen TSG Balingen 14:30 PUSH

Der TSV Essingen startete mit einem 1:1 beim Aufsteiger Young Boys Reutlingen. Nach einem Rückstand kurz vor der Pause gelang unmittelbar nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Mit einem Punkt und 1:1 Toren steht Essingen auf Rang neun und hat den ersten Ertrag bereits verbucht. Die TSG Balingen erlebte nach dem Abstieg aus der Regionalliga dagegen einen Fehlstart. Gegen den FC 08 Villingen verlor Balingen 1:3 und lag bereits zur Pause mit zwei Toren zurück. Der Anschlusstreffer brachte noch einmal Hoffnung, doch in der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung. Nun muss der Absteiger zeigen, wie schnell er auf diese erste Enttäuschung reagieren kann. Wie wird das Spiel zwischen dem TSV Essingen und der TSG Balingen enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr FC 08 Villingen FC 08 Villingen SSV Reutlingen SSV Reutlingen 15:00 PUSH

Zwei Auftaktsieger treffen direkt aufeinander. Der FC 08 Villingen gewann bei Regionalliga-Absteiger TSG Balingen mit 3:1 und setzte damit gleich ein starkes Zeichen. Zwei Treffer vor der Pause schufen die Grundlage, in der Nachspielzeit wurde der Erfolg endgültig abgesichert. Auch der SSV Reutlingen begann mit einem 3:1. Gegen den FC Nöttingen führte Reutlingen zur Pause 2:0, ließ sich auch durch den späteren Anschlusstreffer nicht aus dem Tritt bringen und stellte den alten Abstand wieder her. Beide stehen mit drei Punkten und 3:1 Toren gleichauf. Schon am zweiten Spieltag wird deshalb eine der beiden makellosen Bilanzen erstmals beschädigt.

Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr FC Teningen Teningen TSG Backnang TSG Backnang 15:30 live PUSH

Aufsteiger FC Teningen hat bei seinem Oberliga-Debüt sofort gewonnen. Beim 1. FC Normannia Gmünd drehte Teningen einen Rückstand und setzte sich 3:2 durch. Drei Punkte und 3:2 Tore bedeuten Rang fünf. Der Neuling hat damit unmittelbar bewiesen, dass er in der neuen Spielklasse bestehen kann. Nun kommt mit der TSG Backnang ausgerechnet der erste Tabellenführer. Backnang feierte gegen Aufsteiger 1. FC Mühlhausen einen 5:0-Erfolg und setzte sich damit nach einer Runde an die Spitze. In der Schlussphase spielte Mühlhausen nach einer Roten Karte in Unterzahl. Teningen trifft somit im ersten Oberliga-Heimspiel auf die Mannschaft mit dem deutlichsten Auftaktsieg.

Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensburg Türkischer SV Singen Türkischer SV Singen 15:30 live PUSH

Der FV Ravensburg brachte vom Auftakt beim Bahlinger SC ein 0:0 mit. Ab der 74. Minute musste Ravensburg nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen, hielt das torlose Remis aber fest. Mit einem Punkt steht der FV derzeit auf Rang zwölf. Der Türkische SV Singen startete dagegen mit einem 1:0 gegen Türkspor Neckarsulm. Zwei späte Gelb-Rote Karten gegen den Gegner prägten die Schlussphase, am knappen Vorsprung änderte sich nichts mehr. Singen gehört damit zur Gruppe der Auftaktsieger. Ravensburg sucht nach dem torlosen Beginn den ersten eigenen Treffer, während die Gäste ihren perfekten Start verlängern können.

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr Karlsruher SC Karlsruher SC II FC Holzhausen FC Holzhausen 13:00 PUSH

Der Karlsruher SC II hat wegen des vorgezogenen Spiels gegen den Bahlinger SC bereits zwei Begegnungen absolviert. Nach dem 0:3 zum Auftakt beim SV Oberachern gelang am Dienstag ein 1:1 in Bahlingen. Karlsruhe holte dort nach einem Rückstand noch den ersten Saisonpunkt. Mit 1:4 Toren steht die Mannschaft derzeit auf Rang 13. Aufsteiger FC Holzhausen begann mit einem 1:1 gegen den 1. CfR Pforzheim. Nach früher Führung fiel nur wenige Minuten später der Ausgleich. In der 88. Minute musste Holzhausen nach Gelb-Rot in Unterzahl weiterspielen. Der Neuling ist damit noch ungeschlagen. Karlsruhe sucht nun nach zwei Spielen den ersten Sieg, Holzhausen kann seinen soliden Einstieg bestätigen.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm Young Boys Reutlingen Young Boys Reutlingen 14:00 PUSH

Türkspor Neckarsulm verlor sein Auftaktspiel beim Türkischen SV Singen mit 0:1. In einer schwierigen Schlussphase sah Neckarsulm in der 88. und 90. Minute jeweils eine Gelb-Rote Karte. Ohne Punkt und eigenen Treffer steht die Mannschaft nach der ersten Runde auf Rang 15. Aufsteiger Young Boys Reutlingen holte bei seinem Oberliga-Debüt dagegen einen Punkt. Gegen den TSV Essingen ging der Neuling kurz vor der Pause in Führung, kassierte aber unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Ausgleich zum 1:1. Damit wartet Reutlingen zwar noch auf den ersten Sieg, ist aber bereits in der neuen Liga angekommen. Neckarsulm braucht eine Reaktion auf den Fehlstart.