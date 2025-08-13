TSG Balingen: "Nichtsdestotrotz war das ein verdienter Sieg im Pokal"

Geduldiger Start, klare Führung

Die TSG Balingen brauchte in der Anfangsphase etwas Zeit, um den Gegner zu analysieren und das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Nach 18 Minuten platzte der Knoten: Ole Deininger brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhten Ivo Colic in der 44. Minute und Manasse Fionouke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:0 – ein komfortabler Vorsprung, der die spielerische Überlegenheit der Balinger widerspiegelte.

„Wir haben am Anfang etwas gebraucht, bis wir uns den Gegner zurechtgelegt haben, haben dann aber gute Spielanteile auf unserer Seite gehabt, dann auch in der Höhe verdient 3:0 bis zur Pause geführt“, analysierte Daniel Güney.

Schnelles 4:0 nach der Pause

Direkt nach Wiederanpfiff machte Enrique Katsianas-Sanchez in der 51. Minute mit dem 4:0 scheinbar alles klar. Doch die Young Boys Reutlingen gaben sich nicht geschlagen. Markus Wagner verkürzte in der 57. Minute auf 1:4. Elf Minuten später folgte das 2:4 durch ein Eigentor von Bastian Maier. Die Partie wurde dadurch hektischer, der Favorit aus Balingen musste die Schlussphase konzentriert bestreiten, um nicht noch einmal ernsthaft in Gefahr zu geraten.

Güney lobt und mahnt

„Nach der Halbzeit konnten wir das 4:0 nachlegen, haben dann einige Male durchgewechselt und wie das dann öfter so ist, ist dann durch die zwei Treffer auch nochmal etwas Unruhe ins Spiel gekommen. Das war hinten raus noch etwas hektisch, aber nichtsdestotrotz war das ein verdienter Sieg für die nächste Runde im Pokal“, sagt Daniel Güney.