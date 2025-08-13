TSG Balingen: "Nichtsdestotrotz war das ein verdienter Sieg im Pokal"

Mit einem 4:2-Sieg beim Verbandsligisten Young Boys Reutlingen hat die TSG Balingen die 3. Runde des WFV-Pokals gemeistert und steht nun im Achtelfinale. Der Regionalligist ließ vor 450 Zuschauern keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen, führte bereits zur Pause mit 3:0 und legte kurz nach dem Seitenwechsel nach. Co-Trainer Daniel Güney sprach von einem verdienten Erfolg und richtete den Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel in der Regionalliga Südwest bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz.
Geduldiger Start, klare Führung
Die TSG Balingen brauchte in der Anfangsphase etwas Zeit, um den Gegner zu analysieren und das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Nach 18 Minuten platzte der Knoten: Ole Deininger brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhten Ivo Colic in der 44. Minute und Manasse Fionouke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:0 – ein komfortabler Vorsprung, der die spielerische Überlegenheit der Balinger widerspiegelte.
„Wir haben am Anfang etwas gebraucht, bis wir uns den Gegner zurechtgelegt haben, haben dann aber gute Spielanteile auf unserer Seite gehabt, dann auch in der Höhe verdient 3:0 bis zur Pause geführt“, analysierte Daniel Güney.
Schnelles 4:0 nach der Pause
Direkt nach Wiederanpfiff machte Enrique Katsianas-Sanchez in der 51. Minute mit dem 4:0 scheinbar alles klar. Doch die Young Boys Reutlingen gaben sich nicht geschlagen. Markus Wagner verkürzte in der 57. Minute auf 1:4. Elf Minuten später folgte das 2:4 durch ein Eigentor von Bastian Maier. Die Partie wurde dadurch hektischer, der Favorit aus Balingen musste die Schlussphase konzentriert bestreiten, um nicht noch einmal ernsthaft in Gefahr zu geraten.
Güney lobt und mahnt
„Nach der Halbzeit konnten wir das 4:0 nachlegen, haben dann einige Male durchgewechselt und wie das dann öfter so ist, ist dann durch die zwei Treffer auch nochmal etwas Unruhe ins Spiel gekommen. Das war hinten raus noch etwas hektisch, aber nichtsdestotrotz war das ein verdienter Sieg für die nächste Runde im Pokal“, sagt Daniel Güney.
Blick auf das Auswärtsspiel in Fulda
Für die TSG Balingen geht nun der Blick auf die nächste Aufgabe. Am Samstag, 16. August, gastieren die Balinger bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Beide Mannschaften sind mit null Punkten in die Regionalliga-Saison gestartet. „Fulda ist auch eine Mannschaft, die wie wir bisher ohne Punkte in die Saison gestartet ist, hatten mit den Kickers auch schon einen größeren Brocken und am Wochenende durch eine gelb-rote Karte dann einen 2:3-Rückstand kassiert. Uns erwartet da eine erfahrene Mannschaft“, so Güney.
Klare Vorgabe: Erste Punkte einfahren
Die Marschroute für das kommende Ligaspiel ist klar: „Wenn wir die gleiche Intensität und auch die gleiche Spielfreude wie gegen Steinbach ins Spiel bringen, dann sind wir überzeugt davon, dass wir auswärts unsere ersten Punkte holen werden. Das ist auch unsere Vorgabe und wir freuen uns schon auf das Spiel am Samstag“, erklärt der Co-Trainer.
Tabellensituation in der Regionalliga Südwest
Vor dem Duell in Fulda rangiert die TSG Balingen mit zwei Niederlagen und 1:9 Toren auf dem 18. Platz. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz liegt punktgleich nur aufgrund der etwas besseren Tordifferenz auf Rang 16. Beide Teams stehen also unter Zugzwang, um nicht schon früh in der Saison in den Tabellenkeller zu rutschen.
Fokus auf Stabilität und Effizienz
Für Balingen gilt es, die positiven Aspekte aus dem Pokalspiel mitzunehmen, die defensive Stabilität zu verbessern und vor dem Tor konsequenter zu agieren. Der Sieg in Reutlingen war ein wichtiger Schritt, um mit Selbstvertrauen ins Auswärtsspiel zu gehen – nun soll auch in der Liga der erste Dreier folgen.