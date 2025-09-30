TSG Balingen nach 4:4: "Trotzdem gibt es sehr viele positive Aspekte"

Furioser Schlagabtausch in Freiburg

Die Begegnung begann kontrolliert, ehe die Balinger mit ihrem schnellen Umschaltspiel erstmals zuschlugen. In der 33. Minute brachte Halim Eroglu die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Freude währte aber nur kurz: David Amegnaglo glich in der 40. Minute für die Breisgauer aus. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Mathias Fetsch in der Nachspielzeit (45.+1) für das 2:1, sodass die TSG trotz engagierter Leistung mit einem Rückstand in die Kabine ging.

Balinger Moral nach der Pause

Nach Wiederanpfiff bewies die TSG Charakterstärke. Erneut war es Halim Eroglu, der mit seinem zweiten Treffer in der 60. Minute das 2:2 erzielte. Das gab den Balingern Auftrieb: Nur sieben Minuten später traf Amney Moutassime zum 3:2 (67.). Freiburg wirkte beeindruckt, doch die Partie blieb offen. In der 82. Minute glich Fabian Rüdlin per Foulelfmeter zum 3:3 aus, ehe die TSG erneut zurückkam. Joker Luca Battista brachte die Gäste in der 85. Minute mit 4:3 nach vorne – der Jubel war riesig. Doch in der Nachspielzeit schlug Freiburg zurück: Wieder Fabian Rüdlin markierte in der 90.+1 Minute den 4:4-Endstand.

Positive Aspekte trotz verschenktem Sieg

Daniel Güney betonte nach dem Abpfiff die positiven Eindrücke: „Trotzdem gibt es sehr viele positive Aspekte, die aus dem Spiel resultieren, und das ist zum einen der Doppelpack von Halim Eroglu, der sich in die Scorer-Punkte eintragen konnte. Ansonsten auch der eine oder andere gute Spieler bei uns, der sich wieder oder weiter präsentieren konnte.“ Die Offensive zeigte sich spielfreudig und effizienter als in den Wochen zuvor. Vier Auswärtstore sind ein klares Signal, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch gegen spielstarke Gegner zu bestehen.

Die Tabelle rückt enger zusammen

Durch das Remis sammelte Balingen den zehnten Punkt und rangiert nun auf Rang 15. Zwar bleibt der Aufsteiger im Tabellenkeller, doch die gezeigte Moral und Torgefahr lassen hoffen. Freiburg II steht nach diesem wilden Spiel mit 13 Punkten im Mittelfeld.

Fokus auf Kickers Offenbach

Am kommenden Samstag empfängt die TSG Balingen die Kickers Offenbach. Der Traditionsverein aus Hessen hat bislang eine durchwachsene Saison gespielt, besitzt aber große Qualität. Daniel Güney richtete nach dem Remis in Freiburg den Blick sofort nach vorne: „Aber auch einen Punkt nehmen wir auswärts in Freiburg mit und wollen dann die nächsten drei Punkte am Samstag gegen Kickers Offenbach holen.“ Für Balingen wäre ein Heimsieg immens wichtig, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen.