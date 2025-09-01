TSG Balingen: "Mit Holzhausen treffen wir auf einen alten Bekannten"

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Wenn die TSG Balingen in Holzhausen antritt, wird das Spiel auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Gleich mehrere Akteure im Kader des Verbandsligisten trugen in der Vergangenheit das Balinger Trikot. Co-Trainer Daniel Güney spricht deshalb von einer besonderen Konstellation: „Mit dem FC Holzhausen treffen wir auf einen alten Bekannten. Sowohl in den Vorbereitungsspielen, und natürlich auch durch die Transfers, die immer wieder hin und her gingen, gibt es sehr viele persönliche Geschichten in Bezug auf das Aufeinandertreffen beider Mannschaften.“

Diese persönlichen Verbindungen machen die Begegnung für beide Seiten zu einem besonderen Duell. Auf dem Platz jedoch wird es keine Geschenke geben, denn für die TSG ist das Ziel klar: ins Viertelfinale einziehen.

Holzhausen als stabiler Gegner

Der FC Holzhausen spielt bislang eine überzeugende Saison in der Verbandsliga und gilt als heimstark. Besonders die Defensive präsentiert sich bislang stabil, was auch Daniel Güney betont: „Holzhausen ist gut in die Verbandsliga gestartet, vor allem in der Defensive sehr stabil. Das ist unsere Aufgabe, die Defensive zu knacken.“

Gerade diese Qualität des Gegners macht die Aufgabe für Balingen nicht einfach. Umso wichtiger wird es sein, die spielerische Überlegenheit auf den Platz zu bringen und früh für klare Verhältnisse zu sorgen.

Der Blick zurück: Bittere Niederlage in Freiberg

Vor der Pokalaufgabe lag ein intensives Ligaspiel beim Tabellenführer SGV Freiberg hinter der TSG. Trotz einer kämpferischen Leistung und eines ausgeglichenen Spiels musste sich die Mannschaft knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Die Partie in Freiberg war ein weiteres Beispiel dafür, dass die TSG auf Regionalliga-Niveau mithalten kann. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen. Dennoch machte das Team deutlich, dass es sich weiterentwickelt hat – eine Basis, die auch im Pokalspiel zum Tragen kommen soll.

Favoritenrolle annehmen – aber nicht unterschätzen

Als Regionalligist geht die TSG Balingen als klarer Favorit in das Achtelfinale. Diesen Status will die Mannschaft annehmen, ohne den Gegner zu unterschätzen. „Unsere Aufgabe ist es, unserer Favoritenrolle gerecht zu werden und in die nächste Runde des Pokals einzuziehen. Dann können wir einen Haken dahinter machen“, erklärt Güney.

Die Marschroute ist klar: eine konzentrierte Leistung abrufen, die eigenen Stärken ausspielen und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen.

Balinger Ziel: Pokal als Chance nutzen

Der WFV-Pokal hat für die TSG Balingen traditionell eine große Bedeutung. Nicht nur der sportliche Erfolg, auch die Perspektive, sich über den Wettbewerb für den DFB-Pokal zu qualifizieren, macht die Spiele im Verbandspokal so wertvoll.

Für die Mannschaft ist das Achtelfinale deshalb mehr als nur eine Pflichtaufgabe. Es ist ein weiterer Schritt auf einem Weg, den die TSG Balingen auch in dieser Saison wieder mit voller Konzentration gehen will.