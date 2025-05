TSG Balingen: "Jetzt wollen wir es selbst fix machen"

Finale Phase, klare Zielsetzung

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Heimsieg kann die Mannschaft von Trainer Murat Isik und Co-Trainer Daniel Güney den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg vorzeitig sichern. Aktuell steht Balingen mit 70 Punkten aus 30 Spielen auf Rang zwei, zehn Punkte vor dem VfR Mannheim.

Der Gegner kommt mit Rückenwind

Ein Selbstläufer wird die Partie gegen den FSV Hollenbach allerdings nicht – das macht auch Co-Trainer Daniel Güney deutlich: „Wir erwarten mit Hollenbach einen starken Gegner, der vor allem aus den letzten Spielen ordentlich punkten konnte, die letzten fünf Spiele haben sie nicht verloren hat und dabei auch das eine oder andere achtbare Ergebnis erzielen konnten.“

Hinspiel als Warnung

Dass Hollenbach unangenehm zu bespielen ist, hat die TSG Balingen im Hinspiel schmerzlich erfahren. Es setzte auswärts eine 0:2-Niederlage. Luke Knapp (59.) und Niklas Dörr (85.) trafen für die Gastgeber, auf Seiten der TSG sah Sascha Eisele bereits in der 23. Minute die Rote Karte, Denis Latifovic folgte in der 75. Minute mit Gelb-Rot. Ein Spiel, das für Balingen durch die Unterzahlsituation früh gelaufen war.

Umso größer ist nun die Motivation, es im Rückspiel besser zu machen – und mit dem eigenen Publikum im Rücken die Revanche zu vollziehen.

Euphorie aus der Pokalwoche mitnehmen

Die Voraussetzungen stimmen. Seit dem Einzug ins Finale des WFV-Pokals (3:0 gegen SGV Freiberg) hat sich in Balingen eine besondere Energie entfaltet. Auch das 0:0 beim VfR Aalen am vergangenen Freitag war ein solides Ergebnis, mit dem die TSG die eigene Stabilität unterstrich.

Daniel Güney betont: „Wir wollen auf der anderen Seite den Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen, wollen für uns die Relegation mit einem Sieg fix machen, wollen das vor allem aus eigener Kraft und selber schaffen.“

Intensität, Haltung, Zielstrebigkeit

Was die TSG Balingen in dieser Saison auszeichnet, ist nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch die innere Haltung. Trotz Rückschlägen wie im Hinspiel gegen Hollenbach hat die Mannschaft nie an sich gezweifelt – sondern sich Schritt für Schritt in Richtung Spitzengruppe gearbeitet.

Daniel Güney sieht darin ein zentrales Merkmal der aktuellen Erfolgsphase: „In der aktuellen Phase der Saison haben wir Highlight-Spiele vor uns.“

Aufstellung mit Optionen

Die personellen Voraussetzungen sind gut. Trainer Murat Isik wird gegen Hollenbach voraussichtlich wieder auf seine bewährten Kräfte setzen – mit der Option, über die Bank Qualität nachzulegen.

Publikum als Faktor

Vor heimischer Kulisse will die TSG Balingen einen weiteren emotionalen Höhepunkt setzen. Nach dem Pokalerfolg und dem starken Lauf in der Liga ist die Erwartungshaltung gestiegen – doch gleichzeitig ist das Vertrauen in die Mannschaft gewachsen. Mit der Unterstützung der eigenen Fans im Rücken kann das Team den vorzeitigen Sprung in die Aufstiegsspiele aus eigener Kraft realisieren.

Der nächste Meilenstein ist in Reichweite

Die TSG Balingen hat sich in eine Position gebracht, in der sie am Samstag etwas ganz Wesentliches klarmachen kann: den zweiten Platz in der Oberliga Baden-Württemberg – und damit die Chance auf die Rückkehr in die Regionalliga. Die Mannschaft weiß, worum es geht. Sie weiß, wie schwer das Hinspiel war. Und sie weiß, dass der Schlüssel in der Konzentration und dem Vertrauen in die eigene Stärke liegt.