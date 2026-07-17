TSG Balingen ist bereit für das Duell mit dem VfB Stuttgart

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Die TSG Balingen fiebert dem Höhepunkt ihrer Vorbereitung entgegen. Am Sonntag um 14.30 Uhr kommt der VfB Stuttgart in die Bizerba-Arena. Für den Oberliga-Rückkehrer ist es nach dem Turniersieg gegen starke Gegner mehr als ein Testspiel: Es ist ein Fußballfest, ein Stresstest und ein besonderer Tag für die ganze Stadt.

Sportlich geht Balingen mit Rückenwind in dieses Duell. Zuletzt gewann die TSG ein Turnier und setzte sich dabei im Endspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach durch. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest sucht die Mannschaft von Michael Schilling in diesem Sommer neue Stabilität. Siege gegen höherklassige Gegner helfen dabei, auch wenn sie im Juli nicht überbewertet werden sollten. Sie zeigen aber, dass Balingen bereit ist, Widerstand zu leisten.

Gegen den VfB Stuttgart verschieben sich nun die Maßstäbe. Der Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer bringt ein Niveau mit, das für viele Balinger Spieler außergewöhnlich sein wird. Schilling will seine Mannschaft dennoch so unaufgeregt wie möglich vorbereiten. Der Auftrag ist klar: geschlossen auftreten, mutig bleiben, Wege nach vorn suchen und dem Favoriten alles abverlangen.