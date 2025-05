TSG Balingen: "In zehn Tagen wird ein anderes Spiel gespielt"

Rotation als bewusstes Signal

Im Flutlichtspiel beim Ligaprimus nahm TSG-Trainer Murat Isik zahlreiche Änderungen in der Startelf vor. Viele Stammspieler wurden geschont, stattdessen erhielten mehrere Akteure aus der zweiten Reihe ihre Chance. Es war eine bewusste Entscheidung, wie Co-Trainer Daniel Güney erklärt: „Es war eine Partie, in der vor allem wir wirklich durchrotiert haben, wir wollten Spielern aus der zweiten Reihe die Chance geben, sich zu zeigen, sich zu präsentieren.“

Dass dies gegen eine Mannschaft wie Großaspach mit all ihrer Offensivgewalt eine Herkulesaufgabe darstellt, zeigte sich früh. Bereits nach fünf Minuten lag Balingen mit 0:2 zurück – zunächst durch ein Eigentor von Ferdinand Schmidt, dann durch den ersten Treffer von Fabian Eisele.

Reaktion nach frühem Rückstand

Doch die TSG zeigte Moral. Statt sich aufzugeben, arbeitete sich das Balinger Team ins Spiel zurück. In der 18. Minute gelang Noah Neff der Anschlusstreffer zum 1:2. Von da an entwickelte sich bis zur Halbzeitpause ein Spiel auf Augenhöhe. „Dann haben wir uns ehrlich gesagt eigentlich sehr gut bis zur Halbzeit durchgespielt, auch mit einem 2:1-Ergebnis, das soweit passt“, bilanziert Daniel Güney zufrieden.

Taktisch diszipliniert und läuferisch engagiert, hielt Balingen dem Druck des Meisters lange stand. Der Einsatz stimmte – auch wenn es nicht für Zählbares reichte.

Verpasster Ausgleich, eiskalte Antwort

In der zweiten Halbzeit bot sich sogar die große Möglichkeit zum 2:2. Doch während Balingen seine Chance ungenutzt ließ, schlug Großaspach eiskalt zurück: Mike Huras traf in der 51. Minute zum 3:1, es war der Knackpunkt der Partie. Daniel Güney fasste es treffend zusammen: „In der zweiten Halbzeit haben wir die Chance auf das 2:2, aber der Gegner macht dann mit dem 3:1 und 4:1 das Ergebnis so zu seinen Gunsten.“

Fabian Eisele erhöhte auf 4:1 (73.), Leon Schürer auf 5:1 (81.) – und erneut Eisele stellte in der Nachspielzeit den 6:1-Endstand her.

Spielpraxis, Erkenntnisse, keine Panik

Die TSG Balingen ließ sich trotz der deutlichen Niederlage nicht beirren. Für Co-Trainer Daniel Güney steht der Mehrwert der Partie im Vordergrund: „Danach ist auch die Partie ein bisschen verflacht, bei denen dann Aspach noch dieses glücklichere Ende hatte. Von daher ist das für uns in Ordnung.“ Denn der Fokus liegt längst auf dem, was folgt – und das hat es in sich.

Am 24. Mai treffen sich beide Teams im Gazi-Stadion in Stuttgart zum Finale des WFV-Pokals. Dort wird eine andere TSG auf dem Platz stehen – das betont Daniel Güney mit Nachdruck: „Wir sehen uns in zehn Tagen wieder und ich glaube, das sollte klar sein, dass da eine andere Mannschaft bei beiden Teams auf dem Platz stehen wird.“

Tabellenstand bestätigt Ausgangslage

An der Tabellensituation hat sich durch das Ergebnis nichts geändert. Großaspach bleibt ungeschlagen an der Spitze mit 92 Punkten aus 32 Spielen, die TSG Balingen steht mit 73 Zählern auf Rang zwei und wird in der Relegation zur Regionalliga um den Aufstieg kämpfen.

Ausblick: Wieder in den Rhythmus kommen

Bereits am kommenden Samstag (17. Mai, 15:30 Uhr) geht es für Balingen im Ligabetrieb weiter. Dann empfängt die Mannschaft den SV Oberachern. Eine Partie, die wieder mit voller Kaderstärke angegangen werden dürfte, um den Rhythmus zurückzugewinnen – und mit Blick auf die entscheidenden Wochen bestmöglich vorbereitet zu sein.