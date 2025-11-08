TSG Balingen: "In der Höhe und im Gesamten ein verdienter Sieg"

Traumstart trotz Unterzahl

Es war ein Nachmittag, an dem die TSG Balingen Charakter zeigte. Bereits in der 20. Minute musste Amney Moutassime mit Gelb-Rot vom Platz – eine Entscheidung, die für reichlich Diskussion sorgte. „Die Gelb-Rote Karte war in unseren Augen viel zu hart und hat das Fingerspitzengefühl vermissen lassen“, sagte Co-Trainer Daniel Güney.

Doch anstatt sich zurückzuziehen, reagierte die Mannschaft mit großem Willen und Mut. „Eine sehr gute Reaktion der Mannschaft, dass wir genauso weitergemacht haben, wie wir es von uns kennen“, lobte Güney. Der Lohn: Halim Eroglu traf in der 23. und 32. Minute doppelt und brachte die TSG mit 2:0 in Führung – trotz Unterzahl.

Leidenschaftliche Teamleistung in Unterzahl

Der Doppelschlag zeigte Wirkung. Balingen blieb aktiv, verteidigte kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. Besonders beeindruckend: die Disziplin und Laufbereitschaft der gesamten Mannschaft. „Wir haben es tatsächlich geschafft, noch immer weiter Chancen herauszuspielen, auch Druckphasen zu überstehen, kollektiv und leidenschaftlich zu verteidigen“, so Güney.

Mit dieser Mentalität ging es in die Pause – und auch nach dem Seitenwechsel ließ die TSG nicht nach.

Rote Karte für Mainz und die Entscheidung

Die zweite Hälfte begann ähnlich intensiv, und die Emotionen blieben hoch. In der 55. Minute musste der Mainzer Maurizio Robotta nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Das Spiel war nun wieder numerisch ausgeglichen – und Balingen nutzte das eiskalt.

Wieder war es Halim Eroglu, der in der 70. Minute mit seinem dritten Treffer den Dreierpack perfekt machte. Nur fünf Minuten später verkürzte Jacob Roden zwar auf 3:1 (75.), doch die TSG ließ sich nicht beirren. Marko Pilic stellte mit dem 4:1 in der 80. Minute den Endstand her.

„Wir haben es geschafft, auch das Gegentor so weit zu überstehen, dass es dann nicht zu weiteren Druckphasen des Gegners kam“, erklärte Güney zufrieden.

Kampf, Wille und Belohnung

Der Sieg war nicht nur verdient, sondern auch ein Statement. Die TSG Balingen zeigte, dass sie trotz schwieriger Ausgangslage und personeller Rückschläge in der Lage ist, Gegner zu dominieren. „In der Höhe und im Gesamten ein verdienter Sieg“, bilanzierte Daniel Güney.

Die Leidenschaft und das geschlossene Auftreten der Mannschaft machten den Unterschied. Besonders die defensive Organisation, das Umschaltspiel und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sorgten für den ersten Dreier seit fünf Spielen.

Halim Eroglu mit überragender Leistung

Mann des Spiels war Halim Eroglu, der mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte. Seine Effizienz und sein Gespür für den richtigen Moment gaben der Mannschaft Stabilität und Selbstvertrauen.

Auch Marko Pilic konnte sich mit seinem Treffer zum 4:1 in die Torschützenliste eintragen. Damit zeigte die TSG, dass sie über mehrere offensive Optionen verfügt – ein wichtiges Signal für die kommenden Aufgaben.

Tabellenlage verbessert sich leicht

Mit dem Sieg gegen Schott Mainz klettert die TSG Balingen auf 15 Punkte und steht auf Rang 15, verkürzt aber den Abstand auf das untere Mittelfeld. Mainz hingegen bleibt mit nur fünf Punkten abgeschlagen Tabellenletzter.

Blick nach vorn: Selbstvertrauen für Walldorf

Nach dem erlösenden Heimsieg richtet sich der Blick bereits auf das nächste Spiel. „Wir freuen uns jetzt schon darauf, nächste Woche nachlegen zu können und auch dort wieder punkten zu können, auswärts bei Astoria Walldorf am Sonntag“, sagte Güney.

Der Auftritt gegen Schott Mainz soll als Maßstab dienen: geschlossen, fokussiert und mit voller Leidenschaft. Wenn die TSG Balingen diese Energie konserviert, ist sie auch in Walldorf nicht chancenlos.