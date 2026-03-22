TSG Balingen II zieht davon, Seedorf siegt im Kellerduell

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 23. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat sich das Bild an beiden Enden der Tabelle weiter zugespitzt. TSG Balingen II behauptete mit dem 4:2 gegen VfB Bösingen die Spitze und steht nun bei 49 Punkten, dahinter folgen SG Empfingen mit 45 und SV Zimmern mit 44 Punkten. Im unteren Bereich setzte SV Seedorf mit dem 5:3 gegen Spvgg Freudenstadt ein wichtiges Zeichen, während SSC Tübingen und TuS Ergenzingen im Abstiegskampf weitere schmerzhafte Punkte liegen ließen. Es war ein Spieltag mit späten Entscheidungen, viel Wucht und neuen Spannungen.

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In einer Partie, die für beide Seiten richtungsweisend war, behielt der TSV Harthausen/Scher die Oberhand und feierte einen eminent wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim FC 07 Albstadt. Lange Zeit agierten beide Mannschaften vorsichtig, doch nach einer Stunde Spielzeit platzte der Knoten bei den Gästen. Die Torfolge eröffnete Matthias Endriss in der 60. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der Schlussphase wurde die Angelegenheit für die Gastgeber zunehmend bitterer. Erneut war es Matthias Endriss, der in der 80. Minute auf 0:2 erhöhte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. In der 82. Minute wurde Albstadts Ahmet Cetin mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Hoffnungen auf eine Aufholjagd endgültig zunichtemachte. Den Schlusspunkt unter diesen für Albstadt schmerzhaften Abend setzte Maximilian Czopiak, der in der 85. Minute den 0:3-Endstand markierte.

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Vor 400 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem VfL Mühlheim und dem SC 04 Tuttlingen ein intensiver Schlagabtausch, der erst in der Schlussphase seinen emotionalen Höhepunkt fand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Lukas-Tobias Kalmbach die Hausherren in der 57. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Der Aufsteiger aus Mühlheim schien den Sieg bereits vor Augen zu haben, doch die Gäste aus Tuttlingen bewiesen Moral. In der 86. Minute gelang Buba Camara der Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Das Verfolgerduell zwischen dem SV Zimmern und der SG Empfingen hielt vor 155 Zuschauern, was die Tabellensituation versprach. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entschieden. Die Gastgeber aus Zimmern erwischten den besseren Start und gingen durch Tade Sias Campos in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Empfingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) markierte Noah Scheurenbrand das 1:1. Da in der zweiten Halbzeit keine weiteren Tore fielen, blieb es beim Unentschieden. ---

Einen herben Dämpfer im Kampf um die vorderen Plätze musste der VfL Nagold vor 200 Zuschauern gegen den BSV 07 Schwenningen hinnehmen. Dabei begann die Partie für die Nagolder nach Plan: Panagiotis Karypidis erzielte in der 35. Minute die 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste jedoch auf. Fabio Chiurazzi verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Die kalte Dusche für Nagold folgte in der 81. Minute, als Volkan Bak zum 1:2-Siegtreffer für Schwenningen einnetzte. ---

Der SSC Tübingen war nah dran an einem wichtigen Heimpunkt, vielleicht sogar an mehr. Vor 150 Zuschauern brachte Deniz Türkel die Gastgeber in der 32. Minute in Führung und gab dem Aufsteiger damit Hoffnung auf einen Befreiungsschlag. Doch SV Nehren blieb im Spiel, fand nach der Pause den Zugriff und glich durch Raphael Nill in der 58. Minute aus. Als vieles schon auf ein Remis hindeutete, traf Yannik Dorka in der 90.+4 Minute doch noch zum Sieg für die Gäste. Für Tübingen ist diese Niederlage bitter, weil sie spät kam und weil die Mannschaft mit 25 Punkten weiter in einer gefährdeten Zone verharrt. Nehren dagegen zieht auf 40 Punkte hoch und hält damit den Anschluss an die vorderen Plätze. Es war kein lauter Sieg, aber ein schwerer, reifer und in der Wirkung enorm wichtiger. ---

Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, wild, ungeordnet, voller Wendungen – und am Ende ein Befreiungsschlag für SV Seedorf. Zunächst legte Patrick Ostojic in der 17. Minute für Freudenstadt vor, doch Timmy Haag antwortete nur zwei Minuten später. Dann drehte Frieder Mauch mit zwei verwandelten Foulelfmetern in der 23. und 36. Minute die Partie zwischenzeitlich in Richtung Seedorf. Doch auch Freudenstadt ließ nicht locker: Mert Karaaslan traf zum 2:2, Patrick Ostojic zum 3:3. Nach der Pause übernahm Seedorf dann endgültig die Kontrolle über das Ergebnis. Laurin Huss erzielte in der 51. Minute das 4:3 und setzte in der 85. Minute mit dem 5:3 den Schlusspunkt. Für Seedorf sind diese drei Punkte von großer Bedeutung, weil die Mannschaft nun bei 23 Punkten steht und wieder etwas Luft bekommt. Für Freudenstadt dagegen wird die Lage mit 13 Punkten immer düsterer. ---

Manche Spiele leben nicht von Toren, sondern von der Schwere der Situation. In Ergenzingen war genau das zu spüren. Vor 108 Zuschauern neutralisierten sich TuS Ergenzingen und SV Croatia Reutlingen über weite Strecken, ohne dass einer Mannschaft der entscheidende Durchbruch gelang. Das torlose Remis hilft am Ende beiden nur begrenzt. Ergenzingen kommt damit auf 17 Punkte und bleibt in einer Lage, in der jeder verpasste Heimsieg drückt. Croatia Reutlingen steht nun bei 27 Punkten und hält Abstand zu den ganz kritischen Rängen, ohne sich wirklich befreien zu können. Es war ein Abend ohne Treffer, aber nicht ohne Druck. ---

Der Spitzenreiter musste arbeiten, aber er hielt stand. TSG Balingen II geriet früh in Rückstand, der erste Treffer fiel bereits in der 7. Minute. Doch Balingen II antwortete mit Haltung. Silas Bader glich in der 35. Minute aus, ehe die Partie nach der Pause endgültig Fahrt aufnahm. Noah Neff traf in der 64. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Mirhan Inan auf 3:1. Bösingen kam noch einmal heran, der Anschlusstreffer zum 3:2 fiel in der 70. Minute. Doch die Antwort des Tabellenführers folgte spät und klar: Christos Thomaidis machte in der 87. Minute alles fest. Balingen II steht damit bei 49 Punkten und behauptet die Spitze mit Nachdruck. VfB Bösingen bleibt bei 32 Punkten und musste erleben, dass selbst ein mutiger Auftritt gegen diesen Tabellenführer nicht reicht, wenn dieser ins Rollen kommt.