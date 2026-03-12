TSG Balingen II und Zimmern im Fernduell, Freudenstadt unter Druck

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 22. Spieltag der Landesliga, Staffel 3, ist die Tabelle so aufgeladen wie lange nicht. TSG Balingen II und SV Zimmern führen mit jeweils 43 Punkten, dahinter bleibt SG Empfingen mit 41 Zählern in Schlagdistanz. Auch dahinter ist die Spannung greifbar: Nagold und Nehren stehen bei 37 Punkten, Bösingen bei 32. Unten dagegen wird die Luft dünn und kalt. SV Seedorf verlor zuletzt erst 0:2 gegen Empfingen und dann im Nachholspiel 0:4 gegen SSC Tübingen, FC 07 Albstadt kassierte ein 3:6 gegen Schwenningen und unter der Woche ein 0:2 gegen Tuttlingen. Bei vier Absteigern und zusätzlichem Relegationsplatz nach unten ist jeder Spieltag in dieser Liga ein Kampf gegen das Wegbrechen.

VfL Pfullingen steht mit 31 Punkten auf Rang sieben und kommt mit einem klaren 2:0 bei TuS Ergenzingen in dieses Heimspiel. SV Zimmern reist als punktgleicher Tabellenführer mit 43 Punkten an, ohne am vergangenen Wochenende selbst in Erscheinung zu treten, aber mit der ganzen Last des Titelrennens auf den Schultern. Das Hinspiel gewann Zimmern 1:0, Stefan Mutapcic traf bereits in der 17. Minute, dazu sah Joshua Hempel in der Schlussphase Gelb-Rot. Für Pfullingen ist das die Chance, einem Spitzenteam weh zu tun. Für Zimmern ist es ein Spiel, das man im Aufstiegsrennen nicht aus der Hand geben darf.

Für Spvgg Freudenstadt ist jedes Heimspiel inzwischen ein Ringen mit der Angst. Der Aufsteiger steht bei 13 Punkten und verlor zuletzt in Tübingen auf grausame Weise 2:3, nachdem der Ausgleich erst in der 90. Minute fiel und das entscheidende Gegentor in der 90.+3. VfL Mühlheim ist Zwölfter mit 23 Punkten und gewann zuletzt 2:1 gegen SV Croatia Reutlingen. Das Hinspiel war eine Demütigung für Freudenstadt: 0:6 in Mühlheim, mit Treffern durch ein Eigentor von Fabian Armbruster, Daniel Jakupak doppelt, Max Anders, Eric Rebholz und Nino Rebholz. Freudenstadt braucht Widerstand und Punkte, Mühlheim die Bestätigung, dass das 2:1 zuletzt kein Zufall war.

BSV 07 Schwenningen hat am letzten Spieltag ein wildes Ausrufezeichen gesetzt und 3:6 in Albstadt gewonnen. Damit steht der BSV bei 27 Punkten auf Rang acht. Nun kommt der Tabellenführer: TSG Balingen II stürmte am vergangenen Wochenende 5:1 gegen SV Nehren und führt die Liga mit 43 Punkten dank des deutlich besseren Torverhältnisses an. Das Hinspiel gewann Balingen II 3:0, die Tore erzielten Mirhan Inan, Christos Thomaidis und Noel Feher. Schwenningen weiß also, wie groß die Aufgabe ist. Balingen II weiß, dass Zimmern punktgleich bleibt und jeder Ausrutscher sofort bestraft wird.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SG Empfingen SG Empfingen TuS Ergenzingen Ergenzingen 15:00 PUSH



SG Empfingen steht mit 41 Punkten auf Rang drei und blieb zuletzt eiskalt: 2:0 in Seedorf, beide Tore durch Philipp Kress. TuS Ergenzingen ist 14. mit 16 Punkten und verlor zuletzt 0:2 gegen Pfullingen. Das Hinspiel gewann Empfingen 2:1, nach einem Foulelfmeter von Denis Bozicevic, dem Ausgleich von Dave Nzally und dem späten Siegtreffer von Noah Scheurenbrand. Empfingen muss gewinnen, wenn es den Druck auf Balingen II und Zimmern hochhalten will. Ergenzingen braucht jeden Zähler, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH



Das ist eines der großen Spiele dieses Spieltags. SV Nehren und VfL Nagold stehen beide bei 37 Punkten. Nehren wurde zuletzt beim 1:5 in Balingen hart auf den Boden geholt, Nagold gewann gleichzeitig spektakulär 5:2 gegen Tuttlingen. Das Hinspiel endete 0:0, damals sah Luca Lauxmann in der Nachspielzeit Rot. Mehr Gleichgewicht geht kaum. Für Nehren ist es die Chance, den Rückschlag in Balingen sofort zu korrigieren. Für Nagold ist es die Gelegenheit, an der Spitzengruppe dranzubleiben und ein direktes Duell für sich zu ziehen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr VfB Bösingen Bösingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



VfB Bösingen steht bei 32 Punkten auf Rang sechs und spielte zuletzt 3:3 bei TSV Harthausen/Scher. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten und kommt aus brutal schweren Tagen: am Wochenende 3:6 gegen Schwenningen, unter der Woche 0:2 gegen Tuttlingen. Das Hinspiel gewann Bösingen 2:1 in Albstadt, durch Tore von Ben Fischer und Torsten Müller, ehe Armin Maier noch verkürzte. Für Bösingen ist es die Pflicht, die eigene Position in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Für Albstadt ist es längst ein Kampf um den letzten Halt.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH



SV Croatia Reutlingen steht mit 26 Punkten auf Rang zehn und verlor zuletzt 1:2 in Mühlheim. SV Seedorf ist 13. mit 17 Punkten, nach dem Wochenende und dem Nachholspiel aber tief getroffen: 0:2 gegen Empfingen, 0:4 gegen Tübingen. Das Hinspiel gewann Seedorf überraschend klar 3:1, durch Tore von Laurin Huss, Mario Grimmeißen und Linus Haag, ehe Altan Yildiz nur noch verkürzte. Croatia trägt also eine offene Rechnung mit sich herum. Seedorf wiederum weiß, dass es diesen Gegner schon einmal bezwungen hat und genau solche Erinnerungen im Abstiegskampf zählen.

Mi., 15.04.2026, 19:30 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SSC Tübingen SSC Tübingen 19:30 PUSH



SC 04 Tuttlingen hat sich unter der Woche mit dem 2:0 in Albstadt auf 27 Punkte geschoben, nachdem es am Wochenende zuvor noch ein 2:5 in Nagold gesetzt hatte. SSC Tübingen kommt mit noch mehr Schwung: erst das wilde 3:2 gegen Freudenstadt, dann das deutliche 4:0 in Seedorf. Damit steht der Aufsteiger nun bei 25 Punkten und hat sich eindrucksvoll Luft verschafft. Das Hinspiel war eines der verrücktesten Spiele dieser Saison: SSC Tübingen gewann 5:4 gegen Tuttlingen. Markos Chatziliadis und Ali Hamdar waren die prägenden Namen, dazu traf Buba Camara doppelt für Tuttlingen und Modou Lamin Badjie ebenfalls zweimal, ehe Tübingen das Spiel doch noch drehte. Wer dieses Hinspiel kennt, weiß: Diese Paarung hat ihre eigene Dramaturgie. Diesmal geht es zusätzlich um Abstand nach unten – und damit um weit mehr als nur drei Punkte.