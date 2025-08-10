TSG Balingen II und SSC Tübingen starten mit klaren Siegen

In Mühlheim sah es lange nach einem erfolgreichen Start der Gastgeber aus. Robin Schad brachte den VfL in der 38. Minute in Führung und setzte damit das erste Ausrufezeichen der neuen Saison. Nach dem Seitenwechsel jedoch übernahm der SV Zimmern immer mehr die Kontrolle. Maksym Tkach glich in der 67. Minute aus, bevor Deniz Demir nur sechs Minuten später die Partie komplett drehte. Der Druck der Gäste blieb hoch: Marius Helmke erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, und in der Nachspielzeit sorgte Stefan Mutapcic mit dem vierten Treffer für einen klaren Auswärtssieg. ---

Vor heimischem Publikum erwischte der FC 07 Albstadt einen gelungenen Saisonstart. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachten zwei Treffer die Entscheidung. Denis Mazrekaj traf in der 59. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Stefan Fischer auf 2:0. Mit diesem Doppelschlag waren die Gäste aus Freudenstadt endgültig geschlagen. Albstadt sicherte sich einen Auftakt-Dreier ohne Gegentor.

– Foto: Pressefoto Eibner

---

Der SC 04 Tuttlingen startete auswärts furios in die neue Spielzeit. Bereits in der 13. Minute brachte Emirhan Karakaya die Gäste in Führung und legte kurz nach der Pause in der 49. Minute das 2:0 nach. Der TSV Harthausen/Scher fand kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Tuttlinger, während die Gäste weiter auf das nächste Tor drängten. Marcel Misic machte in der 67. Minute den Deckel drauf und stellte den 3:0-Endstand her. ---

Mit einem starken Auftritt setzte der SSC Tübingen gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen. Ali Hamdar eröffnete in der 17. Minute den Torreigen. Nach der Pause erhöhte Christian Wiehl in der 61. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte Mario Kuhn einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. ---

Die TSG-Reserve legte einen furiosen Start hin und dominierte von Beginn an. Noah Neff brachte Balingen in der 15. Minute in Führung, ehe Christos Thomaidis (32.) und Mirhan Inan (37.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Dustin Fritz traf kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 4:0 (41.), ehe Inan mit seinem zweiten Treffer in der 52. Minute den klaren 5:0-Endstand besiegelte. ---

Bösingen ging in einer umkämpften Partie spät in der ersten Hälfte in Führung, als Flavio Ippolito in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf (45.+2). Nehren drehte das Spiel in der zweiten Hälfte innerhalb von 13 Minuten: Yannik Dorka (64.), Marco Binder (72.) und David Steimle (77.) brachten die Gäste komfortabel in Front. Jannik Botzenhart machte es in der Nachspielzeit mit dem 2:3-Anschlusstreffer (90.+3) noch einmal spannend, doch der Ausgleich blieb aus. ---

Ein Blitzstart entschied das Spiel in Seedorf: Bereits in der 2. Minute erzielte Harut Arutunjan das Tor des Tages. Danach verteidigten die Gastgeber diszipliniert und ließen Ergenzingen keine entscheidende Möglichkeit zum Ausgleich. ---