TSG Balingen II übernimmt die Spitze, wildes 3:5 beim SSC Tübingen

Der 14. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat die Kräfteverhältnisse an der Spitze eher gefestigt als verschoben: Der Tabellenführer drehte eine heikle Partie spät, der Verfolger aus Nehren blieb souverän, und im Tabellenkeller gab es ein spektakuläres Torfestival, das die Fragilität der Defensivreihen offenlegte.

Durch einen 2:0-Sieg bleibt der SV Zimmern oben dran. Nach elf Minuten sorfte Tim Heinzelmann für die Führung des Favoriten. Erst in der Nachspielzeit fiel durch Jason Davitian die Entscheidung. ---

Der VfL Nagold bleibt in der Spitzengruppe und siegte mit 2:1 gegen den SV Seedorf. Jan-Christian Beifuß brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, Johannes Fleischle erhöhte noch vor der Pause in der 43. Minute auf 2:0. Seedorf kämpfte bis zum Schluss und wurde in der Nachspielzeit durch Marvin Roth (90.+1) mit dem Anschlusstreffer belohnt, doch der Ausgleich blieb aus. ---

Im Kellerduell musste sich der TSV Harthausen/Scher knapp mit 1:2 gegen den VfL Pfullingen geschlagen geben. Alex-Eusebiu Ripas traf bereits in der 4. Minute zur frühen Führung der Gäste. Nach einem weitgehend ausgeglichenen Spielverlauf erhöhte Fabiano Martins Freitas in der 77. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später brachte Sebastian Dahlke (79.) die Hausherren mit dem Anschlusstreffer noch einmal heran. Trotz starker Schlussphase blieb es jedoch beim knappen Auswärtssieg des VfL, der sich damit im gesicherten Mittelfeld festsetzt. ---

Der VfB Bösingen setzte ein deutliches Ausrufezeichen und fügte Tabellenführer SG Empfingen beim 3:1 die erste Niederlage zu. Andy Zimmermann brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung und legte nur vier Minuten später (39.) nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Zimmermann (58.) mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Pascal Schoch erzielte in der 84. Minute den späten Anschlusstreffer für Empfingen, der am Ende jedoch nur Ergebniskosmetik blieb. Mit diesem Erfolg rückt Bösingen wieder näher an die Spitzengruppe heran. ---

In einem umkämpften Spiel trennten sich der BSV Schwenningen und der SV Croatia Reutlingen 1:1. Dario Holenstein brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Sotirios Vassiliou in der 51. Minute für die Gäste ausglich. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe, doch in der Schlussphase fehlte die Präzision, um den Sieg einzufahren. ---



Der Aufsteiger aus Ergenzingen erwischte den Favoriten eiskalt und ging durch Dave Nzally bereits in der 3. Minute mit 0:1 in Führung. Balingen blieb geduldig und kam nach einer halben Stunde durch Christos Thomaidis zum 1:1 (33.), ehe Noel Feher in der 90. Minute den späten 2:1-Siegtreffer setzte. ---



Nehren brauchte gegen den Tabellenletzten Geduld und ging erst kurz vor der Pause durch den Foulelfmeter von Philipp Frank zum 1:0 in der 42. Minute in Front. Als Freudenstadt nach dem Seitenwechsel mehr riskieren musste, setzte Ben Bahle in der 79. Minute mit dem 2:0 den Schlusspunkt. ---



In einer völlig offenen, von Wendungen geprägten Partie brachte Leonard Hößrich die Gäste in der 6. Minute mit 0:1 in Führung, Nino Rebholz erhöhte in der 19. Minute auf 0:2; Tübingen schlug aber umgehend zurück und glich durch den Foulelfmeter von Markos Chatziliadis (34.) und den Treffer von Lars Lack (35.) zum 2:2 aus, ehe Christian Wiehl in der 64. Minute sogar das 3:2 markierte. Mühlheim antwortete mit großer Zielstrebigkeit: Fabrice Winter stellte in der 72. Minute auf 3:3, Max Anders drehte das Spiel in der 82. Minute zum 3:4, und Daniel Jakupak sorgte in der 90.+3 Minute für das 3:5 und damit für den Auswärtssieg.