TSG Balingen II stürmt im Topspiel an die Spitze, Drama in Tübingen
Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags
von Timo Babic · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
Am 21. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat sich die Liga an beiden Enden zugespitzt. Oben ist es jetzt maximal eng: TSG Balingen II und SV Zimmern stehen punktgleich bei 43 Zählern, Balingen II übernimmt dank der starken Tordifferenz (60:21) die Spitze. Dahinter bleibt SG Empfingen nach einem Auswärtssieg bei 41 Punkten dran. Unten hingegen ist es längst ein Kampf um jeden Atemzug: Spvgg Freudenstadt bleibt bei 13 Punkten und steckt auf einem der Abstiegsplätze – und genau dort entschied sich am Wochenende ein Spiel in den letzten Sekunden.
Ein Spiel, das erst spät explodierte – und dann gleich mehrfach. Vor 112 Zuschauern und unter Schiedsrichter Adrian Dobler (Leutkirch) ging Spvgg Freudenstadt durch Leon Schaber mit 0:1 in Führung (37.). Lange sah es so aus, als würde dieses Tor tragen. Doch die Schlussphase wurde zum Brennglas: Lars Lack glich zum 1:1 aus (75.), Patrick Ostojic stellte für Freudenstadt auf 1:2 (81.) – und wieder drohte Tübingen zu kippen.
Aber Tübingen bekam noch einmal Luft: erneut Lars Lack zum 2:2 (90.). Und als Freudenstadt schon glaubte, wenigstens einen Punkt zu retten, schlug Tübingen in der Nachspielzeit zu: Mario Kuhn traf zum 3:2 (90.+3). Ein Sieg, der für den SSC Tübingen (Aufsteiger) in dieser Tabellenlage mehr ist als nur drei Punkte: Tübingen steht nun bei 22 Punkten. Freudenstadt bleibt bei 13 – und spürt, wie gnadenlos diese Liga in den letzten Minuten sein kann.
Empfingen blieb sachlich, effizient – und nahm die Punkte mit. Vor 185 Zuschauern und unter Schiedsrichter Sebastian Flegr traf Philipp Kress direkt nach der Pause zum 0:1 (46.) und legte das 0:2 nach (69.). Zwei Tore, beide vom selben Mann, beide mit maximaler Wirkung: SG Empfingen steht nun bei 41 Punkten (52:26 Tore) und bleibt der erste Verfolger des Spitzenduos. SV Seedorf bleibt bei 17 Punkten – und in der gefährlichen Zone, in der ein Spieltag schnell den Boden wegziehen kann.
Pfullingen holte sich die Punkte mit einem frühen und einem späten Stich. Vor 112 Zuschauern
und unter Schiedsrichter Florian Guth
traf Philipp Kendel
zum 0:1
(28.), Kenan Dogan
machte in der 54. Minute
das 0:2
. Für VfL Pfullingen (Absteiger)
bedeutet das: 31 Punkte
, Rang 7, wieder ein Schritt Richtung Stabilität. TuS Ergenzingen (Aufsteiger)
bleibt bei 16 Punkten
und hängt weiter in der Zone, in der jeder Punkt wie ein kleines Stück Hoffnung wirkt.
Das Spitzenspiel wurde zur Machtdemonstration. Unter Schiedsrichter Tobias Lauber
legte TSG Balingen II
los, als wollte es keine Fragen zulassen: Noah Neff
traf zum 1:0
(6.), Mirhan Inan
erhöhte (12.), Daniel Knobloch
machte das 3:0
(32.). SV Nehren
kam durch Max Bauknecht
noch zum 3:1
(65.), doch Balingen II blieb bis zur letzten Sekunde gierig: Colin Draskovic
traf doppelt in der Nachspielzeit – 4:1 (90.+4)
und 5:1 (90.+6)
.
Mit diesem Sieg steht Balingen II nun bei 43 Punkten
(60:21 Tore) und ist Tabellenführer – punktgleich mit SV Zimmern
, aber vorn durch das Torverhältnis. Nehren bleibt bei 37 Punkten
, genau wie Nagold – und muss nach diesem Abend erst einmal schlucken.
