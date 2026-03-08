 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

TSG Balingen II stürmt im Topspiel an die Spitze, Drama in Tübingen

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 21. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat sich die Liga an beiden Enden zugespitzt. Oben ist es jetzt maximal eng: TSG Balingen II und SV Zimmern stehen punktgleich bei 43 Zählern, Balingen II übernimmt dank der starken Tordifferenz (60:21) die Spitze. Dahinter bleibt SG Empfingen nach einem Auswärtssieg bei 41 Punkten dran. Unten hingegen ist es längst ein Kampf um jeden Atemzug: Spvgg Freudenstadt bleibt bei 13 Punkten und steckt auf einem der Abstiegsplätze – und genau dort entschied sich am Wochenende ein Spiel in den letzten Sekunden.

---

Heute, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
3
2
Abpfiff

Ein Spiel, das erst spät explodierte – und dann gleich mehrfach. Vor 112 Zuschauern und unter Schiedsrichter Adrian Dobler (Leutkirch) ging Spvgg Freudenstadt durch Leon Schaber mit 0:1 in Führung (37.). Lange sah es so aus, als würde dieses Tor tragen. Doch die Schlussphase wurde zum Brennglas: Lars Lack glich zum 1:1 aus (75.), Patrick Ostojic stellte für Freudenstadt auf 1:2 (81.) – und wieder drohte Tübingen zu kippen.
Aber Tübingen bekam noch einmal Luft: erneut Lars Lack zum 2:2 (90.). Und als Freudenstadt schon glaubte, wenigstens einen Punkt zu retten, schlug Tübingen in der Nachspielzeit zu: Mario Kuhn traf zum 3:2 (90.+3). Ein Sieg, der für den SSC Tübingen (Aufsteiger) in dieser Tabellenlage mehr ist als nur drei Punkte: Tübingen steht nun bei 22 Punkten. Freudenstadt bleibt bei 13 – und spürt, wie gnadenlos diese Liga in den letzten Minuten sein kann.

---

Heute, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
0
2
Abpfiff

Empfingen blieb sachlich, effizient – und nahm die Punkte mit. Vor 185 Zuschauern und unter Schiedsrichter Sebastian Flegr traf Philipp Kress direkt nach der Pause zum 0:1 (46.) und legte das 0:2 nach (69.). Zwei Tore, beide vom selben Mann, beide mit maximaler Wirkung: SG Empfingen steht nun bei 41 Punkten (52:26 Tore) und bleibt der erste Verfolger des Spitzenduos. SV Seedorf bleibt bei 17 Punkten – und in der gefährlichen Zone, in der ein Spieltag schnell den Boden wegziehen kann.

---

Heute, 16:45 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
0
2
Abpfiff

Pfullingen holte sich die Punkte mit einem frühen und einem späten Stich. Vor 112 Zuschauern und unter Schiedsrichter Florian Guth traf Philipp Kendel zum 0:1 (28.), Kenan Dogan machte in der 54. Minute das 0:2. Für VfL Pfullingen (Absteiger) bedeutet das: 31 Punkte, Rang 7, wieder ein Schritt Richtung Stabilität. TuS Ergenzingen (Aufsteiger) bleibt bei 16 Punkten und hängt weiter in der Zone, in der jeder Punkt wie ein kleines Stück Hoffnung wirkt.

---

Heute, 18:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
5
1
Abpfiff

Das Spitzenspiel wurde zur Machtdemonstration. Unter Schiedsrichter Tobias Lauber legte TSG Balingen II los, als wollte es keine Fragen zulassen: Noah Neff traf zum 1:0 (6.), Mirhan Inan erhöhte (12.), Daniel Knobloch machte das 3:0 (32.). SV Nehren kam durch Max Bauknecht noch zum 3:1 (65.), doch Balingen II blieb bis zur letzten Sekunde gierig: Colin Draskovic traf doppelt in der Nachspielzeit – 4:1 (90.+4) und 5:1 (90.+6).
Mit diesem Sieg steht Balingen II nun bei 43 Punkten (60:21 Tore) und ist Tabellenführer – punktgleich mit SV Zimmern, aber vorn durch das Torverhältnis. Nehren bleibt bei 37 Punkten, genau wie Nagold – und muss nach diesem Abend erst einmal schlucken.

__________________________________________________________________________________________________

