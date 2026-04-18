TSG Balingen II, SG Empfingen und SV Zimmern lassen nicht locker

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Entscheidung in der Landesliga, Staffel 3, rückt unaufhaltsam näher, und die heutigen Partien vom 27. Spieltag unterstrichen die Ambitionen der Top-Teams eindrucksvoll. Während an der Tabellenspitze ein unerbittlicher Fernkampf tobt, spitzt sich die Lage für die Kellerkinder dramatisch zu.

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Vor 150 Zuschauern untermauerte der VfL Pfullingen seine Heimstärke gegen den SC 04 Tuttlingen. In einer über weite Strecken kontrollierten Partie fanden die Hausherren in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Lücken in der gegnerischen Abwehr. Den Bann brach Finn Beck in der 52. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der Schlussphase avancierte Fabiano Martins Freitas zum Matchwinner, indem er zunächst in der 80. Minute auf 2:0 erhöhte und schließlich in der 90. Minute mit dem 3:0 den Endstand herstellte. ---

In einem intensiven Duell vor 123 Zuschauern sicherte sich der SV Zimmern drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze gegen den SV Nehren. Die Gastgeber starteten schwungvoll und gingen durch Gabriel Pavic in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen jedoch der Ausgleich, als Philipp Frank in der 45. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hochdramatisch: In der 53. Minute brachte Leo Benz die Hausherren durch einen weiteren Foulelfmeter mit 2:1 erneut in Front. Den Schlusspunkt unter eine kampfbetonte Begegnung setzte Colin Zimmerer in der 85. Minute mit dem Tor zum 3:1. ---

Eine Machtdemonstration erlebten die 140 Zuschauer bei der SG Empfingen, die den Tabellenletzten Spvgg Freudenstadt mit 6:0 deklassierte. Die Weichen wurden bereits in der 2. Minute gestellt, als Robin Schüssler das 1:0 erzielte. Sergen Erdem erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, bevor die Gastgeber in der zweiten Hälfte ein Offensivfeuerwerk abbrannten. Pascal Schoch traf in der 63. Minute zum 3:0, gefolgt von Erdem Sonay, der in der 69. Minute das 4:0 markierte. In der Schlussphase schraubten erneut Pascal Schoch (82. Minute) und Erdem Sonay (88. Minute) das Ergebnis in die Höhe. ---

Der Spitzenreiter TSG Balingen II gab sich auch beim VfL Nagold keine Blöße und siegte vor 220 Zuschauern souverän mit 0:3. Die Gäste demonstrierten von Beginn an ihre Klasse und ließen den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung. Noah Braun sorgte bereits in der 7. Minute für die Führung zum 0:1, die Florian Barth in der 20. Minute auf 0:2 ausbaute. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgte Mirhan Inan in der 47. Minute mit dem 0:3 für die endgültige Entscheidung. ---

600 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Duell. Trotz der hitzigen Atmosphäre und leidenschaftlich geführter Zweikämpfe neutralisierten sich beide Teams über die gesamte Spielzeit. Am Ende stand ein torloses Unentschieden zu Buche. ---

Morgen, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



SSC Tübingen steckt als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 13 mitten in einer angespannten Tabellenlage. Am Wochenende verlor die Mannschaft 1:2 bei TSV Harthausen/Scher, unter der Woche folgte dann ein 1:3 im Nachholspiel bei SC 04 Tuttlingen. FC 07 Albstadt holte zuletzt ein 1:1 gegen VfL Nagold und steht mit 19 Punkten auf Rang 14. Mehr Kellerduell ist in dieser Staffel kaum möglich. SSC Tübingen steckt als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 13 mitten in einer angespannten Tabellenlage. Am Wochenende verlor die Mannschaft 1:2 bei TSV Harthausen/Scher, unter der Woche folgte dann ein 1:3 im Nachholspiel bei SC 04 Tuttlingen. FC 07 Albstadt holte zuletzt ein 1:1 gegen VfL Nagold und steht mit 19 Punkten auf Rang 14. Mehr Kellerduell ist in dieser Staffel kaum möglich. Das Hinspiel gewann Albstadt mit 3:1. Nun aber ist die Lage noch schärfer, weil beide Teams direkt im unteren Bereich stehen. Für Tübingen ist das Heimspiel fast schon eine Pflichtaufgabe im Kampf um Luft nach unten. Albstadt kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten unter Druck setzen und selbst neue Hoffnung schöpfen. Es ist ein Spiel mit blankliegenden Nerven – und genau deshalb mit besonderer Brisanz. ---



VfL Mühlheim steht mit 33 Punkten auf Rang zehn, musste zuletzt beim 2:6 in Bösingen aber einen harten Rückschlag hinnehmen. TSV Harthausen/Scher gewann dagegen 2:1 gegen SSC Tübingen und verbesserte seine Ausgangslage leicht, bleibt mit 19 Punkten aber tief im Tabellenkeller. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel wichtig, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. VfL Mühlheim steht mit 33 Punkten auf Rang zehn, musste zuletzt beim 2:6 in Bösingen aber einen harten Rückschlag hinnehmen. TSV Harthausen/Scher gewann dagegen 2:1 gegen SSC Tübingen und verbesserte seine Ausgangslage leicht, bleibt mit 19 Punkten aber tief im Tabellenkeller. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel wichtig, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das Hinspiel gewann Mühlheim deutlich mit 4:0. Die Gastgeber werden darauf bauen, nach der schmerzhaften Niederlage eine klare Antwort zu geben. Harthausen/Scher wiederum reist mit dem Gefühl an, wieder Leben im Abstiegskampf entfacht zu haben. Genau darin liegt der Reiz dieses Duells: Auf der einen Seite die Suche nach Wiedergutmachung, auf der anderen das Bedürfnis, den Aufwärtshauch zu bestätigen. Das verspricht eine Partie mit viel Spannung. ---



TuS Ergenzingen verlor zuletzt 1:3 in Nehren und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 16 akut bedroht. BSV 07 Schwenningen kam im spektakulären Heimspiel gegen SV Seedorf nicht über ein 4:4 hinaus und steht mit 34 Punkten auf Platz neun. Die Gäste reisen also aus einer deutlich besseren Position an, doch auch sie haben zuletzt erlebt, wie schnell Spiele in dieser Liga aus dem Griff geraten können. TuS Ergenzingen verlor zuletzt 1:3 in Nehren und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 16 akut bedroht. BSV 07 Schwenningen kam im spektakulären Heimspiel gegen SV Seedorf nicht über ein 4:4 hinaus und steht mit 34 Punkten auf Platz neun. Die Gäste reisen also aus einer deutlich besseren Position an, doch auch sie haben zuletzt erlebt, wie schnell Spiele in dieser Liga aus dem Griff geraten können. Das Hinspiel gewann Schwenningen mit 4:1. Für Ergenzingen ist dieses Heimspiel dennoch eine Möglichkeit, sich gegen die wachsende Last im Tabellenkeller zu stemmen. Schwenningen kann mit einem Auswärtssieg das Mittelfeld weiter festigen und vielleicht sogar den Blick etwas nach oben richten. Die Gastgeber brauchen Widerstandskraft, die Gäste Ruhe und Reife. Gerade diese Mischung könnte der Partie am Ende eine besonders intensive Note verleihen.