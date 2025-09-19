TSG Balingen II setzt beim FC 07 Albstadt ein Ausrufezeichen

Die Landesliga, Staffel 3, eröffnete heute ihren 8. Spieltag mit einem eindrucksvollen Auftritt der TSG Balingen II. Beim FC 07 Albstadt feierte die Balinger Reserve einen 5:1-Erfolg und setzte sich damit an die Tabellenspitze.
---
Vor 310 Zuschauern zeigte die TSG Balingen II, warum sie als Absteiger in dieser Liga als Favorit gilt. Der FC 07 Albstadt hielt lange stand, doch kurz vor der Pause brach Noel Feher den Bann und brachte die Gäste in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf: Jaden Quartey erhöhte in der 53. Minute, ehe Noel Feher in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Nur zwei Minuten später sorgte Bastian Berger in der 65. Minute für die Vorentscheidung. Albstadt kam in der 78. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Denis Mazrekaj noch einmal heran, doch Nathan Cuflom setzte mit dem 5:1 in der 89. Minute den Schlusspunkt.
---
Freudenstadt ist noch ohne Punktgewinn und kämpft gegen Tabellenplatz 14 Zimmern (16 Punkte) um die ersten Zähler der Saison.
---
Harthausen/Scher (Platz 15, vier Punkte) empfängt VfL Nagold (Platz sechs, elf Punkte). Nagold strebt nach einem Auswärtssieg, um sich im oberen Mittelfeld zu festigen.
---
Schwenningen liegt auf Rang neun mit neun Punkten und möchte gegen Mühlheim (Platz 14, vier Punkte) wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.
---
Nehren (Platz zwei, 19 Punkte) empfängt Seedorf (Platz sieben, zehn Punkte). Nehren will die Spitzenposition halten und Seedorf muss punkten, um Anschluss an die oberen Plätze zu wahren.
---
Tuttlingen (Platz fünf, 12 Punkte) empfängt Aufsteiger Ergenzingen (Platz acht, neun Punkte). Beide Teams wollen den Abstand zu den vorderen Tabellenplätzen verkürzen.
---
Croatia Reutlingen (Platz 13, sechs Punkte) trifft auf Pfullingen (Platz 16, zwei Punkte). Beide Teams benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf.
---
Bösingen (Platz 11, sieben Punkte) empfängt Tübingen (Platz zehn, neun Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld wichtige Zähler sammeln, um nicht in den Abstiegskampf gezogen zu werden.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________