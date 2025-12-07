TSG Balingen II schenkt Schlusslicht sechs Tore ein

Die Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. ---

Das Spiel wurde abgesagt ---

Der VfL Nagold erwischte einen bitteren Nachmittag. Vor 100 Zuschauern nutzte der SV Croatia Reutlingen jede sich bietende Chance und feierte einen 4:0-Auswärtssieg. Vincenzo Giambrone eröffnete die Partie in der 20. Minute und zeigte früh, wie variabel und zielstrebig Croatia an diesem Tag agierte. Kurz vor der Pause erhöhte Sotirios Vassiliou in der 45. Minute, ein Treffer, der Nagold sichtbar verunsicherte. Nach dem Seitenwechsel legte Giambrone nach – in der 50. und 80. Minute – und komplettierte damit seinen Dreierpack. Während Nagold im Kampf um die Spitzenplätze einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen muss, verschafft sich Croatia im Tabellenmittelfeld neue Luft. ---

Ein intensives Duell, das beiden Seiten viel abverlangte, brachte am Ende ein 2:2. Empfingen startete furios: Schon in der 8. Minute stellte Philipp Kress auf 1:0, und nur zwei Minuten später erhöhte Denis Bozicevic auf 2:0. Der SSC Tübingen fand jedoch noch vor der Pause zurück ins Spiel, als Lars Lack in der 45. Minute den Anschluss erzielte. Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahm Tübingen phasenweise das Kommando – erneut war es Lars Lack, der in der 50. Minute zum 2:2 traf. Beide Teams hatten anschließend Möglichkeiten, doch es blieb bei der Punkteteilung. Empfingen bleibt oben dran, Tübingen sammelte einen wichtigen Zähler gegen den Trend. ---

Ein abgeklärter Auftritt des VfL Pfullingen bescherte den Gästen drei Punkte. Bereits in der 11. Minute traf Nico Rall zur Führung. Mühlheim versuchte, defensiv kompakter zu werden, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Philipp Kendel in der 45.+2 Minute auf 2:0. Auch in der zweiten Hälfte blieb Pfullingen das dominierende Team. Jakob Kuhle stellte in der 68. Minute auf 3:0 und entschied die Partie endgültig. Mühlheim steckt damit weiter im unteren Tabellenmittelfeld, während Pfullingen wichtige Zähler im Ringen um Stabilität sammelt. ---

Vor 222 Zuschauern entwickelte sich ein dynamisches Spiel mit variantenreichen Offensivaktionen. Zimmern setzte früh ein Ausrufezeichen, als Nino Schrankenmüller in der 8. Minute traf. Seedorf fand jedoch mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel und belohnte sich in der 40. Minute durch David Krizman. Nach der Pause übernahm Zimmern wieder das Kommando: Tim Heinzelmann sorgte in der 53. Minute für die erneute Führung, die Gabriel Pavic in der 82. Minute ausbaute. Seedorf gab sich nicht auf und verkürzte durch Mario Grimmeißen in der 89. Minute, doch für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr. Zimmern festigt mit diesem Auswärtssieg seine Tabellenführung. ---

Schwenningen setzte im Heimspiel ein starkes Zeichen und bezwang den VfB Bösingen mit 3:2. Schon in der 20. Minute brachte Marc Agyemang die Gastgeber in Führung. David Seiferling erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. Doch Bösingen blieb gefährlich: Torsten Müller traf in der 65. Minute zum Anschluss. Ein unglückliches Eigentor von Leon Schlosser in der 71. Minute stellte jedoch den alten Abstand wieder her. Lucjan Teclaw verkürzte in der 85. Minute erneut, doch Schwenningen verteidigte den Sieg engagiert und erfolgreich. Der BSV rückt damit näher an das Tabellenmittelfeld heran, während Bösingen im oberen Drittel einen Dämpfer erfährt. ---