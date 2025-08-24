TSG Balingen II grüßt von der Spitze, VfL Pfullingen bleibt sieglos

In Mühlheim entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bereits in der 19. Minute brachte Nino Rebholz den VfL mit 1:0 in Führung. Empfingen steigerte in der zweiten Halbzeit den Druck und glich in der 60. Minute durch Pascal Schoch aus. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Noah Scheurenbrand in der 80. Minute für die 2:1-Führung der Gäste. Doch Mühlheim gab nicht auf: Nino Rebholz verwandelte in der 82. Minute einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit traf Timo Theurer in der 90.+7 Minute zum umjubelten 3:2-Sieg für die SG Empfingen, die damit ihre perfekte Saisonbilanz verteidigt. ---

Vor 150 Zuschauern zeigte der SV Croatia Reutlingen eine überzeugende Vorstellung und setzte sich deutlich durch. Bereits in der 17. Minute erzielte Sotirios Vassiliou das 1:0. Vincenzo Giambrone erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, und kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, machte Enrico Cozzi mit dem 3:0 den Sieg perfekt. Für SSC Tübingen bleibt es bei einem mageren Punktestand, während Croatia Reutlingen auf Platz 11 in der Tabelle klettert. ---

TSG Balingen II setzte sich vor 101 Zuschauern verdient durch. Den Führungstreffer erzielte Mirhan Inan per Foulelfmeter in der 77. Minute. Kurz darauf sah Marcel Misic von SC 04 Tuttlingen in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte Noah Neff in der 90.+5 Minute zum 2:0-Endstand. Damit bleibt TSG Balingen II ungeschlagen an der Tabellenspitze mit einem Torverhältnis von 10:0. ---

Beim Aufeinandertreffen in Harthausen/Scher setzten sich die Gäste aus Schwenningen klar durch. Fabio Chiurazzi brachte BSV 07 Schwenningen in der 45. Minute in Führung und legte in der 58. Minute zum 2:0 nach. Den endgültigen Sieg markierte Dario Holenstein in der 80. Minute mit dem 3:0. TSV Harthausen/Scher wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn und bleibt Tabellenletzter. ---