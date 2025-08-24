TSG Balingen II grüßt von der Spitze, VfL Pfullingen bleibt sieglos

Der 3. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hinterließ ein klares Bild: Einige Spitzenmannschaften setzten ihre Siegesserien fort, während andere Teams weiterhin auf den ersten Dreier warten. Besonders auffällig war der souveräne Auftritt von TSG Balingen II, während der SV Croatia Reutlingen einen wichtigen Auswärtssieg beim SSC Tübingen feierte. Gleichzeitig endete die Begegnung zwischen SV Seedorf und VfL Pfullingen unentschieden, sodass die Punkte diesmal geteilt wurden.
Mit konzentriertem Offensivspiel setzten die Gäste die Defensive des FC 07 Albstadt früh unter Druck. Der Lohn für den engagierten Auftritt ließ nicht lange auf sich warten: In der 36. Minute brachte Philipp Frank die Gäste mit 1:0 in Führung. Yannik Dorka erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit früh für eine Vorentscheidung. Albstadt bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive des Tabellenführers. Der Schlusspunkt folgte in der 78. Minute, als Max Bauknecht den Ball zum 3:0-Endstand im Netz versenkte.
Der VfL Nagold setzte sich gegen die Spvgg Freudenstadt durch. In der 27. Minute traf Chris Wolfer zur Führung, die den Gastgebern Sicherheit gab. In der 78. Minute machte Tom Gutekunst mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. Mit diesem Erfolg festigt Nagold seine Position im oberen Tabellendrittel, während Freudenstadt weiterhin ohne Punkt bleibt.
Ergenzingen erlebte gegen den SV Zimmern einen rabenschwarzen Tag. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Gabriel Pavic die Gäste in der 45. Minute in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Leo Benz in der 49. Minute auf 2:0. Danach übernahm Marius Helmke die Bühne: Mit Treffern in der 60., 63. und 65. Minute sorgte er mit einem lupenreinen Hattrick für den deutlichen 5:0-Endstand. Zimmern bleibt damit mit drei Siegen aus drei Spielen vorne dabei.
In Mühlheim entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bereits in der 19. Minute brachte Nino Rebholz den VfL mit 1:0 in Führung. Empfingen steigerte in der zweiten Halbzeit den Druck und glich in der 60. Minute durch Pascal Schoch aus. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Noah Scheurenbrand in der 80. Minute für die 2:1-Führung der Gäste. Doch Mühlheim gab nicht auf: Nino Rebholz verwandelte in der 82. Minute einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit traf Timo Theurer in der 90.+7 Minute zum umjubelten 3:2-Sieg für die SG Empfingen, die damit ihre perfekte Saisonbilanz verteidigt.
Vor 150 Zuschauern zeigte der SV Croatia Reutlingen eine überzeugende Vorstellung und setzte sich deutlich durch. Bereits in der 17. Minute erzielte Sotirios Vassiliou das 1:0. Vincenzo Giambrone erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, und kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, machte Enrico Cozzi mit dem 3:0 den Sieg perfekt. Für SSC Tübingen bleibt es bei einem mageren Punktestand, während Croatia Reutlingen auf Platz 11 in der Tabelle klettert.
TSG Balingen II setzte sich vor 101 Zuschauern verdient durch. Den Führungstreffer erzielte Mirhan Inan per Foulelfmeter in der 77. Minute. Kurz darauf sah Marcel Misic von SC 04 Tuttlingen in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte Noah Neff in der 90.+5 Minute zum 2:0-Endstand. Damit bleibt TSG Balingen II ungeschlagen an der Tabellenspitze mit einem Torverhältnis von 10:0.
Beim Aufeinandertreffen in Harthausen/Scher setzten sich die Gäste aus Schwenningen klar durch. Fabio Chiurazzi brachte BSV 07 Schwenningen in der 45. Minute in Führung und legte in der 58. Minute zum 2:0 nach. Den endgültigen Sieg markierte Dario Holenstein in der 80. Minute mit dem 3:0. TSV Harthausen/Scher wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn und bleibt Tabellenletzter.
Vor 200 Zuschauern trennten sich SV Seedorf und VfL Pfullingen mit einem 1:1-Unentschieden. Das erste Tor fiel bereits in der 23. Minute, als Sven Packert ein Eigentor erzielte. Die Gäste aus Pfullingen antworteten nach der Halbzeit in der 48. Minute durch Philipp Kendel. Damit bleibt SV Seedorf im Mittelfeld der Tabelle, während VfL Pfullingen nach wie vor auf den ersten Sieg warten muss.
