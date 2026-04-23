TSG Balingen II erwartet Aufsteiger Tübingen, Empfingen in Tuttlingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, prallen Aufstiegshoffnungen, Verfolgerdruck und nackte Abstiegsangst mit voller Wucht aufeinander. TSG Balingen II verteidigt die Spitze, doch SG Empfingen und SV Zimmern lauern weiter. Dahinter hat sich SV Nehren mit dem Sieg im Nachholspiel eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Tabellenkeller kämpfen FC 07 Albstadt, TuS Ergenzingen und Spvgg Freudenstadt gegen das Abrutschen. Es ist ein Spieltag voller Spannung, weil beinahe jede Partie zwei Tabellenregionen zugleich erschüttern kann.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr FC 07 Albstadt FC Albstadt VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:30 PUSH

Für den FC 07 Albstadt ist die Lage ernst. Nach dem 3:5 beim SSC Tübingen bleibt der Tabellenvorletzte bei 19 Punkten und steht massiv unter Druck. VfL Mühlheim kam zuletzt gegen TSV Harthausen/Scher nicht über ein 0:0 hinaus, liegt mit 34 Punkten aber deutlich stabiler im Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Mühlheim mit 1:0. Für Albstadt ist dieses Heimspiel deshalb eine Chance und eine Verpflichtung zugleich. Jeder Punkt zählt im Abstiegskampf doppelt. Mühlheim dagegen kann mit einem Erfolg den Abstand nach unten weiter vergrößern und sich frühzeitig aus jeder ernsten Gefahr lösen.

---

Die Spvgg Freudenstadt taumelt nach dem brutalen 0:6 bei der SG Empfingen weiter dem Tabellenende entgegen. Mit 16 Punkten ist die Ausgangslage bedrückend. SV Croatia Reutlingen steht mit 30 Punkten zwar deutlich besser da, ist aber noch nicht in Sicherheit und muss wachsam bleiben. Das Hinspiel gewann Croatia Reutlingen mit 3:1. Für Freudenstadt geht es nun um weit mehr als nur Wiedergutmachung. Die Mannschaft braucht ein Zeichen des Lebens. Croatia Reutlingen kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten und den Blick nach unten etwas entspannter werden lassen. ---

Der BSV 07 Schwenningen holte beim 2:2 in Ergenzingen spät noch einen Punkt und bleibt mit 35 Zählern im gesicherten, aber nicht sorgenfreien Bereich. SV Zimmern zeigte beim 3:1 gegen SV Nehren Stärke und reist als Tabellendritter mit 53 Punkten und großen Ambitionen an. Auch das Hinspiel ging klar an Zimmern, das 3:0 war ein deutliches Signal. Für die Gäste ist die Rechnung klar: Wer ganz oben dranbleiben will, darf sich in solchen Spielen keinen Ausrutscher erlauben. Schwenningen dagegen kann mit einem Überraschungserfolg die Verfolgerdynamik empfindlich stören. ---

Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr VfB Bösingen Bösingen TuS Ergenzingen Ergenzingen 15:30 PUSH

VfB Bösingen musste sich zuletzt in Seedorf mit einem 0:0 begnügen, bleibt mit 45 Punkten aber weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. TuS Ergenzingen verpasste beim 2:2 gegen Schwenningen einen ganz wichtigen Sieg und steckt mit 18 Punkten tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel war ein wildes 5:3 für Bösingen. Genau das unterstreicht, dass diese Partie trotz klarer Tabellenlage kein Selbstläufer sein muss. Bösingen hat die Chance, den Druck auf die Teams vor sich zu erhöhen. Ergenzingen braucht dagegen dringend Punkte, um die ohnehin prekäre Lage nicht noch aussichtsloser werden zu lassen. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSG Balingen Balingen II SSC Tübingen SSC Tübingen 15:00 PUSH

Die TSG Balingen II marschiert weiter entschlossen. Das 3:0 in Nagold war der nächste starke Auftritt des Spitzenreiters, der nun 58 Punkte aufweist. SSC Tübingen gewann zwar spektakulär mit 5:3 gegen Albstadt, steht mit 28 Punkten aber weiter im unteren Tabellendrittel. Das Hinspiel war ein Spektakel, das Balingen II mit 4:3 gewann. Für den Tabellenführer ist das Rückspiel dennoch mehr als eine Pflichtaufgabe, denn Empfingen und Zimmern halten den Druck hoch. Tübingen wiederum kann befreit, aber mit aller Dringlichkeit auftreten, weil jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ein gewaltiger Gewinn wäre. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SG Empfingen SG Empfingen 15:00 PUSH

SC 04 Tuttlingen reist mit einer klaren Niederlage im Gepäck in dieses schwere Heimspiel. Das 0:3 in Pfullingen bremste die Mannschaft bei 37 Punkten aus. SG Empfingen dagegen überrollte Freudenstadt mit 6:0 und bleibt mit 54 Punkten der schärfste Verfolger von Balingen II. Das Hinspiel gewann Empfingen überdeutlich mit 6:1. Die Gäste haben also nicht nur die Tabelle, sondern auch das erste Duell auf ihrer Seite. Für Tuttlingen ist diese Partie ein echter Härtetest. Empfingen weiß: Jeder weitere Sieg hält das Titelrennen offen und erhöht den Druck auf den Spitzenreiter. ---

Beim SV Nehren herrscht wieder Hoffnung. Nach der 1:3-Niederlage in Zimmern folgte unter der Woche das wichtige 3:2 bei TSV Harthausen/Scher. Mit nun 46 Punkten ist Nehren zurück in der erweiterten Spitzengruppe. VfL Pfullingen überzeugte zuletzt beim 3:0 gegen Tuttlingen und hat als Siebter 43 Punkte. Das Hinspiel gewann Pfullingen mit 3:1. Dieses Rückspiel verspricht daher Hochspannung, weil beide Teams im direkten Vergleich um Anschluss nach oben kämpfen. Nehren kann mit einem Heimsieg den Lauf veredeln. Pfullingen wiederum hat die große Chance, den Abstand auf einen Konkurrenten direkt zu verkürzen. ---

TSV Harthausen/Scher zeigte unter der Woche beim 2:3 gegen Nehren Moral, blieb am Ende aber erneut ohne Ertrag. Mit 20 Punkten ist die Mannschaft weiter tief verstrickt im Kampf gegen den Abstieg. SV Seedorf holte zuletzt ein 0:0 gegen Bösingen und steht mit 28 Punkten etwas besser da, aber noch längst nicht sorgenfrei. Das Hinspiel gewann Seedorf knapp mit 2:1. Genau deshalb ist diese Partie von enormer Bedeutung. Harthausen/Scher braucht dringend Zählbares, um die Rettung nicht aus den Augen zu verlieren. Seedorf kann mit einem Erfolg einen gefährdeten Rivalen auf Distanz halten und sich selbst wertvolle Luft verschaffen.