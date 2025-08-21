 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Dieter Frank

TSG Balingen II bittet zum Spitzenspiel, fünf Teams noch punktlos

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der dritte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, bringt die ersten Spitzenduelle und richtungsweisende Begegnungen für die Tabellenmitten und Kellerteams. TSG Balingen II und SC 04 Tuttlingen treffen aufeinander, beide noch ohne Gegentor. SV Nehren und SV Zimmern wollen ihre makellosen Serien fortsetzen, während Aufsteiger und Teams aus dem Tabellenkeller wie TSV Harthausen/Scher und SV Croatia Reutlingen dringend Punkte sammeln müssen. Nach torreichen Partien am zweiten Spieltag verspricht die Liga erneut Spannung und Duelle mit offenem Ausgang.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
19:00

Albstadt will nach einem Unentschieden gegen VfL Mühlheim (2:2) wieder auf die Erfolgsspur. Nehren reist als ungeschlagenes Team an (2 Siege, 7:2 Tore) und will die Serie fortsetzen. Am letzten Spieltag siegte Nehren klar 4:0 gegen TSV Harthausen/Scher.

---

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
15:30

Nagold empfängt Freudenstadt, das noch ohne Punkte dasteht. Die Hausherren gelten als Favorit, müssen aber aufpassen, die Gäste könnten für Überraschungen sorgen.

---

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
15:30

Ergenzingen wartet nach 0:1 gegen TuS Ergenzingen auf die ersten Punkte. Zimmern reist als Tabellenführer mit zwei Siegen (5:1 Tore) an und will die Serie ausbauen. Am zweiten Spieltag gewann Zimmern knapp 1:0 gegen SV Seedorf.

---

Sa., 23.08.2025, 17:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
17:00

Mühlheim spielte zuletzt 2:2 gegen VfL Pfullingen und benötigt dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren. Empfingen gewann gestern in Nagold und tritt mit breiter Brust an.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
15:00

Tübingen gewann am zweiten Spieltag 4:0 gegen SG Empfingen und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Croatia Reutlingen steht weiterhin ohne Punkt da (3:13 Tore) und muss dringend liefern, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
15:00

Das Spitzenspiel der Liga: Balingen II (2 Siege, 8:0 Tore) gegen Tuttlingen (2 Siege, 7:0 Tore). Beide Teams ungeschlagen und ohne Gegentor – ein Aufeinandertreffen der makellosen Serien. Balingen II siegte zuletzt 3:0 in Freudenstadt, Tuttlingen 4:0 gegen Albstadt.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
15:00

Harthausen/Scher sucht nach dem Fehlstart (0 Punkte, 0:7 Tore) dringend den ersten Erfolg. BSV 07 Schwenningen gewann 4:3 gegen VfB Bösingen und will die Form bestätigen. Ein Duell zwischen Tabellennachbarn am unteren Ende – Spannung garantiert.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
15:00

Seedorf holte bisher einen Punkt und trifft auf Pfullingen, das zuletzt 2:2 gegen Mühlheim spielte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Mitte herstellen.

