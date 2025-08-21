TSG Balingen II bittet zum Spitzenspiel, fünf Teams noch punktlos

Der dritte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, bringt die ersten Spitzenduelle und richtungsweisende Begegnungen für die Tabellenmitten und Kellerteams. TSG Balingen II und SC 04 Tuttlingen treffen aufeinander, beide noch ohne Gegentor. SV Nehren und SV Zimmern wollen ihre makellosen Serien fortsetzen, während Aufsteiger und Teams aus dem Tabellenkeller wie TSV Harthausen/Scher und SV Croatia Reutlingen dringend Punkte sammeln müssen. Nach torreichen Partien am zweiten Spieltag verspricht die Liga erneut Spannung und Duelle mit offenem Ausgang.
---
Albstadt will nach einem Unentschieden gegen VfL Mühlheim (2:2) wieder auf die Erfolgsspur. Nehren reist als ungeschlagenes Team an (2 Siege, 7:2 Tore) und will die Serie fortsetzen. Am letzten Spieltag siegte Nehren klar 4:0 gegen TSV Harthausen/Scher.
---
Nagold empfängt Freudenstadt, das noch ohne Punkte dasteht. Die Hausherren gelten als Favorit, müssen aber aufpassen, die Gäste könnten für Überraschungen sorgen.
---
Ergenzingen wartet nach 0:1 gegen TuS Ergenzingen auf die ersten Punkte. Zimmern reist als Tabellenführer mit zwei Siegen (5:1 Tore) an und will die Serie ausbauen. Am zweiten Spieltag gewann Zimmern knapp 1:0 gegen SV Seedorf.
---
Mühlheim spielte zuletzt 2:2 gegen VfL Pfullingen und benötigt dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren. Empfingen gewann gestern in Nagold und tritt mit breiter Brust an.
---
Tübingen gewann am zweiten Spieltag 4:0 gegen SG Empfingen und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Croatia Reutlingen steht weiterhin ohne Punkt da (3:13 Tore) und muss dringend liefern, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren.
---
Das Spitzenspiel der Liga: Balingen II (2 Siege, 8:0 Tore) gegen Tuttlingen (2 Siege, 7:0 Tore). Beide Teams ungeschlagen und ohne Gegentor – ein Aufeinandertreffen der makellosen Serien. Balingen II siegte zuletzt 3:0 in Freudenstadt, Tuttlingen 4:0 gegen Albstadt.
---
Harthausen/Scher sucht nach dem Fehlstart (0 Punkte, 0:7 Tore) dringend den ersten Erfolg. BSV 07 Schwenningen gewann 4:3 gegen VfB Bösingen und will die Form bestätigen. Ein Duell zwischen Tabellennachbarn am unteren Ende – Spannung garantiert.
---
Seedorf holte bisher einen Punkt und trifft auf Pfullingen, das zuletzt 2:2 gegen Mühlheim spielte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Mitte herstellen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________