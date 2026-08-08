TSG Balingen holt Founes: Neuzugang feiert direkt sein Debüt

– Foto: Tobi Baur

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest hat die TSG Balingen ihren Kader noch einmal verstärkt. Kevin Founes schließt sich dem Oberligisten an und bringt trotz seiner erst 22 Jahre bereits reichlich Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit. Beim Saisonauftakt stand der defensive Mittelfeldspieler sogar direkt in der Startelf.

Aus Freiburg zurück in die Region Founes kommt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg nach Balingen. Für die U23 der Breisgauer absolvierte er in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 32 Partien in der Regionalliga Südwest. Zuvor verbrachte der Mittelfeldspieler einen Großteil seiner fußballerischen Laufbahn beim SSV Reutlingen.

Für die erste Mannschaft der Reutlinger sammelte er bereits früh Oberliga-Erfahrung. Besonders in der Saison 2023/24 gehörte Founes zum Stammpersonal: In 24 Oberligapartien gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen. Ein Jahr zuvor waren es 19 Einsätze und ein Treffer. Insgesamt weist seine bisherige Laufbahn 108 erfasste Spiele mit sieben Toren und vier Assists auf. Der 22-Jährige soll der Balinger Mannschaft vor allem mit seiner Dynamik, Zweikampfstärke und Vielseitigkeit helfen. Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe trainierte Founes mit seinem neuen Team und konnte sich für einen Platz in der Mannschaft empfehlen.