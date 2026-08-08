TSG Balingen holt Founes: Neuzugang feiert direkt sein Debüt

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest hat die TSG Balingen ihren Kader noch einmal verstärkt. Kevin Founes schließt sich dem Oberligisten an und bringt trotz seiner erst 22 Jahre bereits reichlich Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit. Beim Saisonauftakt stand der defensive Mittelfeldspieler sogar direkt in der Startelf.
Founes kommt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg nach Balingen. Für die U23 der Breisgauer absolvierte er in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 32 Partien in der Regionalliga Südwest. Zuvor verbrachte der Mittelfeldspieler einen Großteil seiner fußballerischen Laufbahn beim SSV Reutlingen.
Für die erste Mannschaft der Reutlinger sammelte er bereits früh Oberliga-Erfahrung. Besonders in der Saison 2023/24 gehörte Founes zum Stammpersonal: In 24 Oberligapartien gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen. Ein Jahr zuvor waren es 19 Einsätze und ein Treffer. Insgesamt weist seine bisherige Laufbahn 108 erfasste Spiele mit sieben Toren und vier Assists auf.
Der 22-Jährige soll der Balinger Mannschaft vor allem mit seiner Dynamik, Zweikampfstärke und Vielseitigkeit helfen. Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe trainierte Founes mit seinem neuen Team und konnte sich für einen Platz in der Mannschaft empfehlen.
Wie schnell Founes eine Rolle bei der TSG spielen kann, zeigte sich gleich am ersten Spieltag der neuen Oberliga-Saison. Bei der 1:3-Niederlage zum Auftakt stand der Neuzugang direkt in der Anfangsformation und feierte damit sein Pflichtspieldebüt für Balingen. Nach 77 Minuten war sein erster Einsatz beendet.
Damit kehrt Founes nach zwei Jahren in der Regionalliga auf die Oberliga-Bühne zurück. Diese kennt er insbesondere aus seiner Reutlinger Zeit bestens. Für die TSG könnte diese Erfahrung nach dem Abstieg von großer Bedeutung sein.
Balingen muss sich nach der Regionalliga-Saison 2025/26 in der Oberliga Baden-Württemberg neu sortieren. Mit Founes erhält der Absteiger einen noch jungen, gleichzeitig aber bereits höherklassig erprobten Spieler, der im zentralen und defensiven Mittelfeld zusätzliche Möglichkeiten eröffnet.