TSG Balingen: „Hellwach bleiben gegen effiziente Ravensburger“

Personelle Ausfälle in der Startelf

Die Balinger müssen am morgigen Freitag auf zwei Spieler verzichten, die zuletzt in der Startformation standen. „Wir müssen auf Ferdi Schmidt und Noah Haller verzichten, die letztes Mal in der Startelf standen“, sagt Daniel Güney vor der Partie. „Ansonsten können wir außer den üblichen Verletzten auf den gesamten Kader zurückgreifen.“ Trotz der Ausfälle ist die Mannschaft in der Breite gut aufgestellt – ein Vorteil, den die TSG in den letzten Wochen regelmäßig ausspielen konnte.

Stabiler Gegner mit Aufwärtstendenz

Der FV Ravensburg hat einen deutlichen Formanstieg gezeigt. „Wir erwarten mit Ravensburg einen Gegner, der sich in den letzten Wochen sehr stabilisiert hat“, betont Güney. Besonders in der Defensive haben sich die Gäste unter Trainer Martin Braun neu geordnet. „Sie hatten zwar dieses Jahr erst drei Spiele, aber man merkt, dass sie sich vor allem defensiv stabilisiert haben und sehr über die Umschaltmomente kommen“, analysiert Güney.

Auf Ballbesitz folgt Wachsamkeit

Die TSG Balingen versteht sich als ballbesitzorientiertes Team – und genau darin liegt gegen Ravensburg auch eine mögliche Gefahr. „Da müssen wir einfach hellwach sein, weil wir mit einer Mannschaft, die sehr dominant, vor allem auch im Ballbesitz ist, natürlich immer noch mal mehr aufpassen müssen, wenn der Gegner über Umschaltmomente kommt“, so Güney weiter. Ravensburgs Effizienz in schnellen Umschaltaktionen sei laut Co-Trainer ein wesentlicher Aspekt der jüngsten Erfolgsserie.

Wiedersehen mit dem ehemaligen Cheftrainer

Besondere Brisanz erhält das Duell auch durch die Personalie Martin Braun. Der aktuelle Ravensburger Cheftrainer war in der Vergangenheit bei der TSG Balingen tätig. „Dann gibt es ja auch im gleichen Zug ein Wiedersehen mit dem letztjährigen Trainer Martin Braun“, sagt Güney. Für beide Seiten ist das Wiedersehen mit Emotionen verbunden. „Da ist natürlich dann auch gleich sicher von beiden Seiten aus der Wunsch da, dieses Spiel positiv zu gestalten.“

Heimspiel unter Flutlicht mit besonderem Rahmen

Die Partie wird am morgigen Freitagabend um 19 Uhr unter Flutlicht inm Balingen angepfiffen. „Ansonsten freuen wir uns auf ein Flutlichtspiel, bei dem wir hoffentlich auch einige Zuschauer haben werden und vielleicht auch erstmals wieder in diesem Jahr die tausend Zuschauer-Marke knacken werden“, so Güney. Die Vorfreude im Umfeld ist groß – nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch wird ein besonderer Rahmen erwartet.

Rückblick auf das Hinspiel: Auswärtsdreier in Ravensburg

Das Hinspiel entschied die TSG mit 3:1 für sich. Nach einem frühen Rückstand durch Nicolas Jann (22.) drehten Amney Moutassime (25., 59.) und Jan Ferdinand (90.+5) die Partie zu Gunsten der Balinger. Vor allem im zweiten Durchgang zeigte die TSG damals eine reife Vorstellung, ließ defensiv kaum etwas zu und nutzte die Räume in der Offensive konsequent aus.

Zuletzt: Arbeitssieg gegen Backnang

Beim jüngsten 2:1-Heimsieg gegen die TSG Backnang zeigte sich Balingen kämpferisch. Denis Latifovic (28.) und Pedro Almeida Morais (57.) brachten die Hausherren in Führung, ehe ein Elfmeter durch Flavio Santoro (62.) die Partie nochmal spannend machte.

Zweiter Tabellenplatz fest im Blick

Mit 59 Punkten nach 24 Spielen liegt die TSG Balingen auf dem zweiten Tabellenrang – elf Zähler vor dem Dritten VfR Mannheim. Der Abstand auf Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach beträgt weiterhin elf Punkte. Mit einem weiteren Sieg gegen Ravensburg will Balingen die Position als stärkster Verfolger weiter untermauern.

Fokus auf das Wesentliche

Die Marschroute für Freitagabend ist klar. „Wir wollen unsere Serie fortsetzen, aber wissen auch, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die in ihrer Spielweise sehr diszipliniert und effektiv ist“, so die Einschätzung vor der Partie. Ein konzentrierter Auftritt über 90 Minuten ist notwendig, um die Punkte in Balingen zu behalten – und dem Ziel, möglichst lange im Aufstiegskampf mitzumischen, wieder ein Stück näher zu kommen.