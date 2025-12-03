TSG Balingen gegen Fulda: "Es ist natürlich ein enorm wichtiges Spiel"

Zwischenbilanz und Bedeutung des Moments

Das letzte Spiel vor der Winterpause ist selten ein gewöhnliches. Für die TSG Balingen gilt das in diesem Jahr mehr denn je. Mit 16 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 15, Fulda hat sich mit zuletzt zwei Siegen auf 23 Punkte abgesetzt. Es ist ein Abstand, der schmerzt, aber zugleich Motivation gibt.

„Es ist natürlich ein enorm wichtiges Spiel, auch aufgrund der tabellarischen Situation“, sagt Daniel Güney. Und er benennt klar die Ausgangslage: Fulda hat „sich mit den zwei Siegen in Serie auch von uns in dem Fall etwas absetzen können“. Genau deshalb ist dieses Heimspiel mehr als nur der Abschluss des Fußballjahres 2025 – es ist die Chance, die Winterpause mit frischem Atem und Hoffnung zu erreichen.

Die Antwort von Steinbach – und warum sie zählt

Das torlose 0:0 beim TSV Steinbach Haiger steht wie ein Leuchtsignal über dieser Woche. Die Mannschaft, die in den Wochen zuvor viele Gegentore hinnehmen musste, zeigte eine klare Reaktion.

Für Güney war es ein Schritt, der Mut macht: „wir haben es auch geschafft, nach zuletzt vielen Gegentoren gegen Steinbach, unsere Defensive enorm zu stabilisieren.“ Ein Satz, der im Umfeld der TSG wie Balsam wirkte. Es war nicht nur ein Punkt – es war ein Zeichen.

Was die TSG in dieses Spiel trägt

Die Mannschaft ist wieder greifbarer, kompakter, selbstbewusster. Die Defensive wurde reorganisiert, die Abläufe greifen besser, und die Bereitschaft, Wege für den Nebenmann zu gehen, war in Steinbach sichtbar. Gleichzeitig blieb die TSG offensiv gefährlich und hätte dort sogar gewinnen können.

Güney formuliert den Ansatz für Samstag so klar wie selten: „Dass wir hinten wenig zulassen und vorne uns viele, wie auch in den Spielen zuvor, gute Torchancen kreieren und uns dann für den Aufwand und die Arbeit belohnen.“

Balingen hat in den letzten Wochen oft gut gespielt, aber sich zu selten belohnt. Die Forderung, Chancen konsequent zu nutzen, ist daher zentral.

Der Gegner: Fulda, formstark und gefährlich

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz reist mit Selbstvertrauen an. Zwei Siege zuletzt, 23 Punkte, ein Sprung auf Platz 14 – es läuft. Gleichzeitig ist der Abstand zur TSG trügerisch. Balingen weiß: Ein Heimsieg, und alles rückt wieder näher zusammen.

Warum das Hinspiel wichtig ist – und warum nicht

Das Hinspiel endete 2:1 für die TSG. Ein Auswärtssieg, erkämpft und spät entschieden. Tim Korzuschek traf für Fulda, doch Denis Latifovic und Amney Moutassime drehten das Spiel.

Doch niemand im Balinger Lager täuscht sich darüber hinweg: Das Hinspiel bedeutet wenig für Samstag. Fulda ist seitdem stabiler geworden, Balingen durchlebt eine schwere Phase, und dennoch gibt es diesen einen gemeinsamen Nenner: Die TSG hat gegen Fulda schon einmal Wege gefunden.

Die Priorität ist klar – und sie ist hoch

Dass Daniel Güney die Wichtigkeit des Spiels direkt anspricht, zeigt, wie ernst die Lage genommen wird: „Aber klar muss sein, das Spiel ist von hoher Priorität für uns, um die Winterpause so nah als möglich an Fulda durchziehen zu können.“

Nähe in der Tabelle bedeutet Hoffnung. Hoffnung auf eine Rückrunde, in der die TSG mit breiter Brust und einem positiven Gefühl angreifen kann.

Es geht nicht um Schönspielerei. Es geht um Haltung, um Widerstandskraft, um die Bereitschaft, Fulda keinen Zentimeter zu überlassen.

Die Ausgangslage in Zahlen – Druck und Chance zugleich

Balingen steht mit 16 Punkten auf Rang 15. Fulda hat 23. Ein Sieg – und der Abstand schrumpft auf vier Punkte. Eine Niederlage – und die Lücke wird gefährlich groß. Ein Heimspiel zu diesem Zeitpunkt ist ein Geschenk – oder eine Gefahr. Die TSG weiß das.

Ein Spiel, das die Winterpause prägt

Die TSG Balingen hat die Chance, das Jahr mit einem Ausrufezeichen zu beenden. Nicht durch Worte – durch Haltung, durch Leidenschaft, durch Präzision in den entscheidenden Momenten.

Fulda kommt mit breiter Brust, doch Balingen kommt mit dem Wissen, dass es sich stabilisiert hat. Ein gereiftes Selbstbewusstsein, keine Überheblichkeit. Es wird ein Spiel, das wehtun kann. Und ein Spiel, das heilen kann. Für Güney und die TSG steht fest: Jetzt gilt’s.