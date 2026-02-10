TSG Balingen gastiert beim Verbandsliga-Spitzenreiter

Vor der Generalprobe am Wochenende steht für die TSG Balingen unter der Woche noch eine kurze Reise zum Verbandsliga-Tabellenführer Young Boys Reutlingen an. Beide Teams trennen zwar zwei Ligen, dennoch wird ein spannender Vergleich erwartet.

Am kommenden Samstag steht das letzte Testspiel an: Gegner ist der Regionalligist FV Illertissen aus Bayern. Eine Woche später beginnt wieder der Ligaalltag. Am 21. Februar trifft die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest auf den FC 08 Homburg – mit dem Ziel, die positive Form aus der Vorbereitung in den Abstiegskampf zu übertragen.

Die TSG Balingen hat im Testspiel beim SSV Reutlingen einen konzentrierten Auftritt hingelegt und sich mit 3:0 durchgesetzt. Für den Regionalligisten war es ein wichtiger Härtetest in der Wintervorbereitung – gegen einen Nachbarn, der in der Oberliga ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft.

Balingen übernahm früh die Kontrolle und belohnte sich in der 24. Minute: David Girmann traf zur verdienten Führung. Reutlingen hielt körperlich dagegen, doch die TSG blieb strukturiert und ließ defensiv kaum klare Chancen zu. Direkt nach der Pause legten die Gäste nach. Amney Moutassime erhöhte in der 49. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft zusätzliche Sicherheit.

In der Folge kontrollierte Balingen Tempo und Rhythmus, ohne die Ordnung zu verlieren. Der SSV suchte Wege zurück ins Spiel, fand jedoch selten Lücken. Den Schlusspunkt setzte Ivo Colic in der 84. Minute per Foulelfmeter. Für die TSG war es ein reifer Testauftritt, der Stabilität und Effizienz zeigte – wichtige Bausteine für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf der Regionalliga.