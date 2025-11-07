TSG Balingen: "Es ist für uns natürlich ein enorm wichtiges Spiel"

Nach Bahlingen-Niederlage unter Druck

Die Ausgangslage ist eindeutig: Nach 15 Spieltagen steht die TSG Balingen mit 12 Punkten auf Rang 15 der Tabelle. Das Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Schott Mainz daher von enormer Bedeutung.

„Das Spiel gegen Schott Mainz, da braucht man gar nicht viel drumherum sprechen, ist für uns natürlich ein enorm wichtiges Spiel“, sagt Co-Trainer Daniel Güney im Vorfeld.

Zu frisch ist die Erinnerung an das vergangene Wochenende, als Balingen in Bahlingen trotz dreier eigener Treffer und mehrfacher Führungen mit leeren Händen dastand. „Nachdem wir am letzten Samstag gegen den Bahlinger SC eigentlich sehr wichtige Punkte für den Abstiegskampf liegen haben lassen, ist das Spiel jetzt am Samstag umso wichtiger“, so Güney weiter.

Bittere Niederlage als Warnsignal

Die 3:4-Niederlage in Bahlingen war besonders schmerzhaft, weil sie in der Nachspielzeit entschieden wurde. Vier Gegentore, davon drei nach Standards, machten alle Hoffnungen zunichte. Dabei hatte Balingen über weite Strecken überzeugt, drei Treffer erzielt und den Gegner immer wieder unter Druck gesetzt.

Doch am Ende fehlten Konsequenz und defensive Stabilität. Die Mannschaft muss aus diesem Spiel lernen.

Fokus auf defensive Stabilität

Für das morgige Spiel steht die Arbeit gegen den Ball im Mittelpunkt. „Für uns als Mannschaft steht in erster Linie unsere Arbeit gegen den Ball im Vordergrund und daran wollen wir uns messen, dass wir das besser machen als im Spiel gegen Balingen“, betont Daniel Güney.

Damit ist klar, was die TSG am morgigen Samstag auf den Platz bringen will: Zweikampfstärke, Kompaktheit und Konzentration. Die Defensive soll wieder das Fundament bilden, auf dem das Spiel aufgebaut wird. „Wenn wir das auf den Platz rufen, sind wir überzeugt davon, auch gegen Schott Mainz drei Punkte einzufahren“, so Güney weiter.

Gegneranalyse: Schott Mainz als Pflichtaufgabe

Der TSV Schott Mainz steht mit nur fünf Punkten aus 15 Spielen am Tabellenende. Die Gäste haben bisher nur ein Spiel gewonnen und stellen mit 41 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Dennoch warnt die TSG davor, den Gegner zu unterschätzen – gerade solche Partien haben ihre eigenen Gesetze.

Für Balingen ist das Spiel dennoch eine klare Pflichtaufgabe. Ein Sieg ist notwendig, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Fans erwarten eine entschlossene Reaktion auf die jüngsten Rückschläge.

Volle Konzentration und mannschaftliche Geschlossenheit

Personell steht die TSG Balingen gut da. Das Team kann fast in Bestbesetzung antreten, die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der letzten Ergebnisse positiv. Der Fokus liegt darauf, von Beginn an Präsenz zu zeigen und die eigenen Stärken konsequent auszuspielen.

Daniel Güney machte unmissverständlich klar, worauf es ankommt: „In der Defensive und vor allem in den Zweikämpfen und im Gegenpressing müssen wir einfach voll da sein.“

Gerade in der Anfangsphase will Balingen den Gegner unter Druck setzen, Fehler erzwingen und über schnelle Umschaltmomente zu Chancen kommen.

Blick auf die Tabelle: Drei Punkte Pflicht

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Bedeutung dieser Partie. Balingen liegt mit 12 Punkten auf Platz 15, während Bahlingen (10 Punkte) und Alzenau (8 Punkte) dicht dahinter lauern. Schott Mainz ist abgeschlagen Letzter mit 5 Punkten – ein direkter Konkurrent, gegen den es um mehr als nur drei Zähler geht.