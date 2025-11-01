TSG Balingen: "Es ist eine unfassbar bittere Niederlage"

Starker Beginn, frühe Führung

Die TSG Balingen erwischte beim Auswärtsspiel in Bahlingen einen perfekten Start. Bereits in der 8. Minute verwandelte Denis Latifovic einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Die frühe Vorsprung verlieh den Gästen Selbstvertrauen – Balingen war präsent, aggressiv in den Zweikämpfen und suchte konsequent den Weg nach vorne.

Doch nur acht Minuten später wendete sich das Blatt: Hasan Pepic glich für Bahlingen per Handelfmeter aus (16.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Zweite Halbzeit mit Torfestival

Nach der Pause nahm das Spiel endgültig Fahrt auf. In der 57. Minute traf Rico Wehrle zur 2:1-Führung für die Gastgeber. Doch die TSG Balingen antwortete prompt – nur fünf Minuten später stellte Simon Klostermann auf 2:2 (62.).

Die Partie blieb wild. In der 73. Minute brachte Holger Bux die Hausherren erneut in Führung. Aber Balingen gab sich nicht auf: In der Nachspielzeit traf Luca Battista (90.+3) zum umjubelten 3:3-Ausgleich. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Bahlingen noch einmal zu: Marco Bauer erzielte in der 96. Minute den entscheidenden Treffer zum 4:3 – die TSG stand fassungslos da.

Vier Gegentore – und doch kein Punkt

Nach dem Spiel fand Co-Trainer Daniel Güney klare Worte: „Es ist eine unfassbar bittere Niederlage, da wir es geschafft haben, auswärts drei Tore zu erzielen. Das sollte soweit reichen.“

Der Frust über das Ergebnis war groß, denn Balingen hatte sich mit viel Aufwand immer wieder zurückgekämpft. Doch vor allem in der Defensive fehlte die Konsequenz. „Leider haben wir aber die Basics vom Spiel vermissen lassen und haben es nicht geschafft, diese so auf den Platz zu bekommen“, analysierte Güney.

Schwächen bei Standards kosten das Spiel

Die Gegentore fielen allesamt nach ruhenden Bällen – eine Schwäche, die den Balingern an diesem Nachmittag das Genick brach. „Das heißt, gegen die Mann-Mann-Verteidigung des Gegners die Zweikämpfe zu führen und vor allem auch zu gewinnen. Und haben dann über vier Standardsituationen hinweg die Gegentore bekommen. Einen Elfmeter, zwei Eckbälle und in der letzten Situation mit einem Einwurf, was umso mehr wehtut“, so Güney weiter.

Besonders der späte Treffer war sinnbildlich für den Spielverlauf: engagiert, mutig, kämpferisch – aber am Ende ohne Ertrag.

Bitterer Rückschlag trotz Offensivpower

Mit drei Auswärtstoren hätte die TSG Balingen eigentlich mehr als einen Punkt verdient gehabt. Denis Latifovic, Simon Klostermann und Luca Battista sorgten für offensive Akzente, doch am Ende blieb der Ertrag aus.

„Dementsprechend ist es dann schwer, Punkte mitzunehmen, wenn man das nicht auf den Platz bekommt“, sagte Güney. Die Enttäuschung über die verpasste Chance war allen Beteiligten anzumerken – denn die Mannschaft wusste, dass sie an diesem Tag selbst das bessere Team war.

Blick nach vorn: Jetzt zählt Mainz

Trotz der Enttäuschung richtet sich der Blick nach vorne. „Aber es bringt nichts, wir schauen nach vorne“, erklärte Daniel Güney. Am kommenden Samstag steht mit dem Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz die nächste wichtige Partie an.

„Und nach vorne schauen heißt am Samstag gegen Schott Mainz die drei Punkte zu holen, die wir brauchen und auch vor allem wollen“, so Güney. Das Ziel ist klar: die Reaktion zeigen und endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Die Voraussetzungen dafür sind gegeben – spielerisch überzeugt die TSG Balingen, nur die Ergebnisse fehlen noch.