TSG Balingen: "Endlich ist er da, unser erster Dreier"

Früher Rückschlag nach dominantem Beginn

Die Gäste aus Balingen starteten mutig und kontrollierten die Anfangsphase. Doch Fulda ging in der 14. Minute in Führung: Tim Korzuschek traf für die Gastgeber zum 1:0. Trotz des Rückschlags blieb die TSG bei ihrem offensiven Ansatz, ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und suchte weiter konsequent den Weg nach vorne.

Schnelle Antwort durch Latifovic

Nur neun Minuten nach dem Gegentor folgte die passende Antwort: Denis Latifovic vollendete in der 23. Minute zum 1:1-Ausgleich. Damit war die Partie wieder völlig offen, und die Balinger nahmen das Spielgeschehen immer mehr in die Hand. Fulda kam nur selten gefährlich vor das Tor von Dennis Klose, während Balingen das Tempo hochhielt.

Kontrolle, aber lange kein Siegtor

Im zweiten Durchgang erhöhte die TSG den Druck, ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erarbeitete sich mehrere gute Gelegenheiten. Dennoch fehlte zunächst die letzte Präzision im Abschluss, und es drohte, dass sich die Überlegenheit nicht auszahlen würde.

Moutassime sorgt für die Entscheidung

In der 88. Minute war es dann so weit: Der eingewechselte Amney Moutassime stand goldrichtig und traf zum 2:1-Siegtreffer. Damit belohnte sich die TSG Balingen für ihren unermüdlichen Einsatz und die ständige Überzeugung, das Spiel noch drehen zu können.

Güney lobt Glaube und Moral

„Endlich ist er da, unser erster Dreier“, zeigte sich Co-Trainer Daniel Güney nach Abpfiff erleichtert. „Wir haben das Spiel über weite Strecken bestimmt, sind dann mit einem Fehler in 0:1-Rückstand gekommen, haben dennoch immer dran geglaubt, konnten den Rückstand sofort ausgleichen und haben dann über das komplette Spiel hinweg immer daran geglaubt, dass der Sieg noch möglich ist und schlussendlich dann auch unterm Strich verdient gewonnen. Und ergebnistechnisch freut es uns natürlich, dass wir dementsprechend über dem Strich sind.“

Tabellensituation nach dem 3. Spieltag

Mit dem ersten Sieg der Saison steht die TSG Balingen nun mit drei Punkten und 3:10 Toren auf dem 13. Tabellenplatz. Fulda hingegen bleibt nach drei Niederlagen punktlos am Tabellenende. Die Spitze der Liga bildet der SGV Freiberg vor dem TSV Steinbach Haiger, beide mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen.

Fokus auf das Heimspiel gegen Homburg

Am kommenden Samstag, den 23. August, empfängt die TSG Balingen um 14 Uhr den FC 08 Homburg. Für die Balinger bietet sich die Chance, den Schwung aus dem Auswärtssieg mitzunehmen und die ersten Heimpunkte der Saison einzufahren. Der Gegner aus dem Saarland ist nach zwei Spielen noch sieglos und steht unter Druck – beste Voraussetzungen also für ein spannendes Duell.

Selbstvertrauen als Schlüssel

Der Erfolg in Fulda war nicht nur ein wichtiger Schritt in der Tabelle, sondern auch ein mentaler Befreiungsschlag. Die Mannschaft zeigte Moral, Durchhaltevermögen und den Willen, trotz Rückschlag das Spiel zu drehen. Mit diesem Selbstvertrauen will die TSG Balingen nun auch vor eigenem Publikum punkten und den positiven Trend fortsetzen.