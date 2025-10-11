TSG Balingen: "Eine sehr bittere Niederlage"

Bitteres Ende eines starken Auftritts

Die Partie in Mainz stand von Beginn an im Zeichen zweier Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Ausgangslage. Der Tabellen-Dritte Mainz wollte seine positive Serie fortsetzen, während die TSG Balingen mit Rückenwind aus den vergangenen Wochen angetreten war, um den nächsten Schritt im Kampf um den Klassenerhalt zu machen.

Von Beginn an spielte Balingen mutig, suchte den Weg nach vorne und erarbeitete sich mehrere gute Gelegenheiten. Doch trotz klarer Chancen blieb der Lohn aus.

Chancen über Chancen – doch kein Torerfolg

Co-Trainer Daniel Güney brachte das Gefühl nach der Partie auf den Punkt: „Eine sehr bittere Niederlage, da wir uns sehr viele hochkarätige Chancen erspielt haben. Und dann tut es umso mehr weh, dass wir uns dafür dann nicht belohnt haben.“

Immer wieder tauchten die Balinger gefährlich vor dem Mainzer Tor auf, doch der letzte Pass, der präzise Abschluss oder die nötige Kaltschnäuzigkeit fehlten. Es war ein Spiel, das Balingen dominierte, ohne sich in der Statistik zu belohnen. Mainz hingegen lauerte auf Fehler – und nutzte diese eiskalt aus.

„Nichtsdestotrotz lag es weder an den Schiedsrichtern, auch wenn viele knifflige Entscheidungen in unseren Augen nicht für uns gepfiffen wurden, sondern ganz klar, und das muss man auch deutlich sagen, an unserer Chancenverwertung“, so Daniel Güney weiter.

Mainz eiskalt in der Schlussphase

Die Mainzer, die bis dahin nur sporadisch gefährlich wurden, schlugen in der Schlussphase zu. In der 83. Minute war es Fabio Moreno Fell, der das 1:0 erzielte. Die TSG Balingen versuchte anschließend alles, öffnete Räume und drängte auf den Ausgleich – doch kurz vor dem Abpfiff traf derselbe Spieler erneut (90.) und besiegelte die 0:2-Niederlage.

Die späten Gegentore schmerzten umso mehr, weil sie in einer Phase fielen, in der Balingen selbst am Drücker war. Das Team hatte nicht nur viel investiert, sondern auch spielerisch überzeugt – doch der Fußball zeigte sich einmal mehr gnadenlos.

Selbstkritisch, aber mit erhobenem Kopf

Trotz der Enttäuschung blieb der Blick bei der TSG Balingen nach vorne gerichtet. Daniel Güney suchte keine Ausreden, sondern stellte klar: „Wenn wir das besser machen, dann steht es schon 2:0 für uns, sodass die anderen strittigen Situationen gar nicht aufkommen. Deswegen sehr bitter von unserer Seite aus, aber nichtsdestotrotz geht der Blick auch gleich wieder nach vorne.“

Diese Worte spiegeln die Haltung wider, die das Team in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat – ehrlich, selbstkritisch, aber gleichzeitig kämpferisch. Denn spielerisch zeigte Balingen erneut, dass es sich in der Regionalliga etabliert hat und mit jedem Gegner mithalten kann.

Die Tabelle bleibt eng

Nach der Niederlage steht die TSG Balingen mit elf Punkten aus zwölf Spielen auf Tabellenplatz 15. Für Balingen ist die Situation zwar angespannt, doch mit der gezeigten Leistung gibt es keinen Grund zur Resignation – im Gegenteil.

Blick auf das nächste Highlight

Schon am kommenden Samstag steht das nächste Highlight an: Die TSG Balingen empfängt um 14 Uhr den Traditionsverein Stuttgarter Kickers. Eine Partie, die emotional und sportlich gleichermaßen brisant ist.

Daniel Güney betonte: „Wir freuen uns auf das Highlight-Spiel am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers.“ Nach der unglücklichen Niederlage in Mainz will die Mannschaft zuhause wieder zeigen, dass sie bereit ist, sich zu belohnen.

Die Marschroute ist klar: Chancen nutzen, Effizienz steigern, Moral behalten – dann soll der ersehnte vierte Saisonsieg her.