TSG Balingen: "Eine sehr bittere Niederlage"

Ein früher Schock für die TSG

Von Beginn an suchte die TSG Balingen den Weg nach vorne, wollte die eigenen Fans mit einem couragierten Auftritt belohnen. Doch bereits in der 12. Minute schlug der FSV Frankfurt zu: Birkan Celik brachte die Gäste mit einem Schuss in Führung. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und drängten auf den Ausgleich.

Daniel Güney, Co-Trainer der TSG Balingen, machte nach der Partie deutlich, dass seine Mannschaft mehr verdient gehabt hätte: „Eine sehr bittere Niederlage, die, wenn man jetzt nur die Chancen und Großchancenanzahl betrachtet, definitiv zu unseren Gunsten hätte gehen müssen.“

Balingen drängt, Frankfurt trifft

Die TSG erarbeitete sich immer wieder Möglichkeiten, doch es fehlte die letzte Konsequenz in den Abschlüssen. Mehrfach lag der Ausgleich in der Luft, doch entweder stand die Frankfurter Abwehr im Weg oder Torwart Louis Held parierte stark.

Die Gäste blieben dagegen effizient. In der 66. Minute erhöhte Lukas Gottwalt auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Für die Balinger, die bis dahin alles in die Waagschale geworfen hatten, war das ein herber Schlag.

Entscheidende Momente gehen verloren

Gerade in den entscheidenden Szenen fehlte der TSG die notwendige Klarheit. „Nichtsdestotrotz haben wir das Spiel verloren und das ist das, was für uns extrem schade ist, weil wir in den entscheidenden Momenten nicht hundertprozentig auf der Höhe waren. Das war sowohl in der eigenen Box als auch in der gegnerischen Box und dementsprechend steht dann wieder eine Niederlage unterm Strich“, analysierte Daniel Güney.

Diese Worte verdeutlichen, dass die TSG Balingen im Detail arbeiten muss, um die eigenen Leistungen in Punkte umzumünzen. Denn spielerisch konnte sich das Team durchaus behaupten – die Effizienz aber blieb auf Seiten des Gegners.

Frust und trotzdem der Blick nach vorn

Der Frust über die verpasste Gelegenheit war nach Abpfiff spürbar. „Das müssen wir weiter aufarbeiten, auch auf die nächste Woche schauen, mit dem Hochkaräter Sandhausen, der uns da erwartet. Und trotzdem spüren wir auch jetzt schon noch den Frust. Aber gleichzeitig auch die Lust darauf, das Spiel am Wochenende besser gestalten zu können als das heutige. Und deswegen gilt der Blick auch hier wieder nach vorne“, betonte Güney.

Damit macht der Co-Trainer klar: Die Mannschaft soll die Niederlage schnell verarbeiten und den Fokus auf die kommenden Aufgaben legen.

Die Tabelle rückt enger zusammen

Mit nur drei Punkten aus sechs Spielen steht die TSG Balingen weiter auf dem letzten Platz der Regionalliga Südwest. Die Konkurrenz konnte ebenfalls punkten, sodass die Situation im Tabellenkeller immer prekärer wird.

Vorbereitung auf den nächsten Prüfstein

Für die Balinger bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Bereits am kommenden Samstag wartet mit dem SV Sandhausen der nächste schwere Gegner. Der Absteiger aus der 3. Liga wird eine echte Herausforderung.

Doch genau in solchen Spielen sieht das Trainerteam auch Chancen. Wenn die TSG Balingen ihre kämpferische Leistung mit mehr Zielstrebigkeit im Abschluss verbindet, können auch gegen namhafte Gegner Punkte möglich sein.