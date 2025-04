TSG Balingen: "Ein Wahnsinnsfight von den Jungs"

Ein Abend für die Vereinsgeschichte

Die TSG Balingen hat es tatsächlich geschafft: Mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg über den SGV Freiberg zieht der Oberligist ins Finale des WFV-Pokals ein. 1500 Zuschauer erlebten am heutigen Dienstagabend ein Spiel, das an Intensität, Einsatz und Emotionen kaum zu überbieten war. Gegen den höherklassigen Gegner aus der Regionalliga zeigte das Team von Trainer Murat Isik und Co-Trainer Daniel Güney eine kämpferische wie spielerisch reife Vorstellung.

Von Beginn an mutig und präsent

Von der ersten Minute an agierte die TSG Balingen mutig und mit klarem Plan. Die Heimelf trat dem Favoriten auf Augenhöhe entgegen und übernahm früh die Spielkontrolle. Daniel Güney lobte die Gesamtleistung seiner Mannschaft: „Das Spiel lief eigentlich über die komplette Spieldauer hinweg sehr dominant zu unseren Gunsten.“ Auch wenn der SGV Freiberg kurz vor der Halbzeit stärker wurde, hielt Balingen dagegen – mit Kampfgeist und Disziplin.

Freiberg drückt – Balingen bleibt stabil

In der ersten Hälfte erarbeitete sich Freiberg eine kurze Druckphase, drängte Balingen phasenweise in die eigene Hälfte. Doch das TSG-Team ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Wir hatten so vor der Halbzeit eine Phase, in der der Gegner uns ein bisschen hinten reingedrückt hat, aber aus der konnten wir uns dann schnell lösen“, so Daniel Güney. Mit taktischer Disziplin und hoher Laufbereitschaft stabilisierte sich Balingen rechtzeitig wieder – und übernahm im zweiten Durchgang endgültig die Kontrolle.

Die zweite Halbzeit gehört Balingen

Mit Wiederanpfiff intensivierte die TSG ihr Spiel – und wurde belohnt. In der 72. Minute erzielte Simon Klostermann das erlösende 1:0. Für ihn war es eine besondere Partie: Noch bis zum Winter war er selbst beim SGV Freiberg unter Vertrag. Jetzt traf er gegen seinen ehemaligen Verein und brachte Balingen auf Finalkurs.

Nur vier Minuten später war es der eingewechselte Amney Moutassime, der mit dem 2:0 (76.) die Vorentscheidung besorgte. In der Nachspielzeit setzte Ivo Colic mit dem 3:0 (90.+2) den Schlusspunkt eines unvergesslichen Abends.

Klare Chancen, klarer Sieg

Die TSG erspielte sich im Laufe der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Daniel Güney zeigte sich begeistert von der Effizienz: „Wir hatten dann auch sehr viele klare Torchancen, die wir über das Spiel hinweg dann immer besser genutzt haben.“ Der Auftritt war nicht nur taktisch stark, sondern auch emotional aufgeladen. „Ein Wahnsinnsfight von den Jungs, dass sie da alles reingelegt haben, alles reingeworfen haben. Totale Intensität, totales Pushen gegenseitig“, beschrieb Güney den Teamspirit, der auf und neben dem Platz spürbar war.

Verdienter Finaleinzug

Der Sieg war nicht nur verdient, sondern auch Ausdruck der Entwicklung, die die TSG Balingen in dieser Saison genommen hat. Als Tabellenzweiter der Oberliga ist das Team ohnehin auf Kurs, doch der Finaleinzug im Pokal unterstreicht eindrucksvoll die Ambitionen der Mannschaft. Daniel Güney bringt es auf den Punkt: „Und das ist einfach das, was uns dann auch auszeichnet. Und deswegen freuen wir uns sehr über den Finaleinzug.“

Wer wird der Finalgegner?

Im zweiten Halbfinale am morgigen Mittwoch trifft der Verbandsligist FC Holzhausen auf den souveränen Oberliga-Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach. Der Gegner der TSG Balingen im Pokalfinale wird damit zeitnah ermittelt. Unabhängig davon: Der Einzug ins Endspiel ist bereits ein riesiger Erfolg – für die Spieler, das Trainerteam und den gesamten Verein.

Emotionaler Höhepunkt einer starken Saison

Die TSG Balingen hat am heutigen Dienstagabend gezeigt, dass sie nicht nur mitspielen, sondern auch große Spiele gewinnen kann – selbst gegen einen Regionalligisten. Leidenschaft, Intensität und Cleverness führten zum Erfolg. Der Finaleinzug ist das Ergebnis harter Arbeit und eines tiefen Zusammenhalts. Es war ein Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird.

Mit dem Einzug ins Pokalfinale lebt der Traum vom Titel weiter – und die TSG Balingen darf sich mit Recht als Finalist des WFV-Pokals 2025 feiern.