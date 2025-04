TSG Balingen: "Ein tolles Spiel, das sich die Jungs erarbeitet haben"

Die TSG Balingen steht vor einem der emotionalen Höhepunkte dieser Saison: Am morgigen Mittwochabend gastiert die Mannschaft von Trainer Murat Isik im Viertelfinale des WFV-Pokals beim Ligakonkurrenten SSV Reutlingen. Anpfiff im Stadion an der Kreuzeiche ist um 19 Uhr.

Die Generalprobe ist geglückt: Mit 4:2 gewann die TSG Balingen am vergangenen Wochenende beim Dritten der Oberliga, dem VfR Mannheim. Trotz Rückstand zeigte das Team in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Willensleistung, drehte die Partie in den letzten 20 Minuten und festigte Platz zwei in der Tabelle.

Auch das Spiel davor gegen den FV Ravensburg hatte eine hohe Intensität. Trotz Überlegenheit kam die TSG nicht über ein 0:0 hinaus. "Es war schlussendlich eigentlich nur das Verwerten der Torchancen, das in dem Spiel gefehlt hat", analysierte Güney damals. Umso erfreulicher war die Steigerung in Mannheim.

Die Pokal-Kulisse als Belohnung

Mit Reutlingen wartet nun ein Gegner, der zuletzt mit 0:2 in Nöttingen unterlag, sich aber in den letzten Wochen deutlich stabilisieren konnte. Die Partie ist ein Duell zweier Oberligisten auf Augenhöhe. "Es ist einfach für uns ein tolles Spiel, das sich die Jungs erarbeitet haben, vor der Kulisse, die angesagt ist, als auch mit dem Gegner sich messen zu dürfen", betont Daniel Güney.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf den Platzverhältnissen: "Wir hoffen, dass auch das Geläuf, soweit es hergibt, da am Wochenende noch Football darauf gespielt wurde."

Rückspiel als Mahnung und Motivation

In der laufenden Saison trafen beide Teams bereits zweimal aufeinander. In der Hinrunde setzte sich Balingen deutlich mit 4:1 durch. Im Rückspiel jedoch trotzte der SSV Reutlingen der TSG ein 1:1 ab. "Da wollen wir einfach zeigen, dass wir es jetzt in den letzten Wochen mit unserer Form sehr gut machen und an die Leistung anknüpfen", so Güney.

Personalupdate vor dem Pokalabend

Personell ändert sich im Vergleich zum Mannheim-Spiel bei der TSG wenig. "Vom Personal sieht es so aus, wie auch in der letzten Woche gegen Mannheim. Ferdi Schmidt kommt voraussichtlich aber wieder zurück."

Mit der jüngsten Formstärke und einer breiten Brust geht es nun also ins Viertelfinale. Der Anreiz ist groß, denn der Sieger dieser Partie empfängt am Mittwich, 30. April, um 17:30 Uhr im Halbfinale den Regionalligisten SGV Freiberg.

Nächster Gegner steht schon bereit

Mit dem SGV Freiberg wartet im Halbfinale eine echte Prüfung. Doch zunächst gilt der volle Fokus dem morgigen Spiel in Reutlingen. "Wenn wir alles reinlegen, werden wir auch das bessere Ende für uns zu haben und das nächste Topspiel dann anstehen haben", formuliert Daniel Güney die Marschroute.

Die TSG Balingen weiß, was auf dem Spiel steht. Und sie weiß, dass sie das Spiel mit ihrer aktuellen Form, ihrer Spielidee und ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit für sich entscheiden kann.